https://ria.ru/20231031/lager-1906361668.html

В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов

В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов - РИА Новости, 31.10.2023

В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов

В министерстве просвещения РФ одобрили заявку Липецкой области на получение дополнительного финансирования для строительства модульных корпусов в детских... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:52

2023-10-31T10:52

2023-10-31T10:52

липецкая область

россия

игорь артамонов

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906360508_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_17660d93f3b80e3312f7ff7d6949c4a1.jpg

ЛИПЕЦК, 31 окт - РИА Новости. В министерстве просвещения РФ одобрили заявку Липецкой области на получение дополнительного финансирования для строительства модульных корпусов в детских лагерях, возведут 13 таких объектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, общий объем вложений с областным софинансированием составит около 700 миллионов рублей. Работы рассчитаны на три года. Артамонов отметил, что первые три корпуса будут возведены уже в 2024 году, еще семь — в 2025 году и три — в 2026 году. Каждый корпус рассчитан на 45 человек, изготавливается из современных материалов, соответствует всем санитарным и пожарным нормам. "Новые модульные корпуса — это возможность позволить отдыхать в комфортных условиях еще большему количеству детей. Их удобство и дизайн уже оценили этим летом дети, которые отдыхали в "Березке". А своим опытом по модульному строительству мы делились с коллегами со всей страны. Благодарим министерство просвещения за дополнительное финансирование новых объектов", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231030/vaktsinatsiya-1906259830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь артамонов, дети