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В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов - РИА Новости, 31.10.2023
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Липецкая область
 
10:52 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/lager-1906361668.html
В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов
В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов - РИА Новости, 31.10.2023
В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов
В министерстве просвещения РФ одобрили заявку Липецкой области на получение дополнительного финансирования для строительства модульных корпусов в детских... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:52
2023-10-31T10:52
липецкая область
россия
игорь артамонов
дети
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ЛИПЕЦК, 31 окт - РИА Новости. В министерстве просвещения РФ одобрили заявку Липецкой области на получение дополнительного финансирования для строительства модульных корпусов в детских лагерях, возведут 13 таких объектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, общий объем вложений с областным софинансированием составит около 700 миллионов рублей. Работы рассчитаны на три года. Артамонов отметил, что первые три корпуса будут возведены уже в 2024 году, еще семь — в 2025 году и три — в 2026 году. Каждый корпус рассчитан на 45 человек, изготавливается из современных материалов, соответствует всем санитарным и пожарным нормам. "Новые модульные корпуса — это возможность позволить отдыхать в комфортных условиях еще большему количеству детей. Их удобство и дизайн уже оценили этим летом дети, которые отдыхали в "Березке". А своим опытом по модульному строительству мы делились с коллегами со всей страны. Благодарим министерство просвещения за дополнительное финансирование новых объектов", - сказал Артамонов.
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россия, игорь артамонов, дети
Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Дети

В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов
В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 31 окт - РИА Новости. В министерстве просвещения РФ одобрили заявку Липецкой области на получение дополнительного финансирования для строительства модульных корпусов в детских лагерях, возведут 13 таких объектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, общий объем вложений с областным софинансированием составит около 700 миллионов рублей. Работы рассчитаны на три года.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Артамонов отметил, что первые три корпуса будут возведены уже в 2024 году, еще семь — в 2025 году и три — в 2026 году. Каждый корпус рассчитан на 45 человек, изготавливается из современных материалов, соответствует всем санитарным и пожарным нормам.
"Новые модульные корпуса — это возможность позволить отдыхать в комфортных условиях еще большему количеству детей. Их удобство и дизайн уже оценили этим летом дети, которые отдыхали в "Березке". А своим опытом по модульному строительству мы делились с коллегами со всей страны. Благодарим министерство просвещения за дополнительное финансирование новых объектов", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьРоссияИгорь АртамоновДети
 
 
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