https://ria.ru/20231031/lager-1906361668.html
В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов
В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов - РИА Новости, 31.10.2023
В детских лагерях Липецкой области построят 13 новых модульных корпусов
В министерстве просвещения РФ одобрили заявку Липецкой области на получение дополнительного финансирования для строительства модульных корпусов в детских... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:52
2023-10-31T10:52
2023-10-31T10:52
липецкая область
россия
игорь артамонов
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906360508_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_17660d93f3b80e3312f7ff7d6949c4a1.jpg
ЛИПЕЦК, 31 окт - РИА Новости. В министерстве просвещения РФ одобрили заявку Липецкой области на получение дополнительного финансирования для строительства модульных корпусов в детских лагерях, возведут 13 таких объектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, общий объем вложений с областным софинансированием составит около 700 миллионов рублей. Работы рассчитаны на три года. Артамонов отметил, что первые три корпуса будут возведены уже в 2024 году, еще семь — в 2025 году и три — в 2026 году. Каждый корпус рассчитан на 45 человек, изготавливается из современных материалов, соответствует всем санитарным и пожарным нормам. "Новые модульные корпуса — это возможность позволить отдыхать в комфортных условиях еще большему количеству детей. Их удобство и дизайн уже оценили этим летом дети, которые отдыхали в "Березке". А своим опытом по модульному строительству мы делились с коллегами со всей страны. Благодарим министерство просвещения за дополнительное финансирование новых объектов", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231030/vaktsinatsiya-1906259830.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906360508_28:0:1165:853_1920x0_80_0_0_de9146363b16f8356a80179bad4f1e31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь артамонов, дети
Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Дети
ЛИПЕЦК, 31 окт - РИА Новости. В министерстве просвещения РФ одобрили заявку Липецкой области на получение дополнительного финансирования для строительства модульных корпусов в детских лагерях, возведут 13 таких объектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, общий объем вложений с областным софинансированием составит около 700 миллионов рублей. Работы рассчитаны на три года.
Более 300 тысяч жителей Липецкой области привились от гриппа
Артамонов отметил, что первые три корпуса будут возведены уже в 2024 году, еще семь — в 2025 году и три — в 2026 году. Каждый корпус рассчитан на 45 человек, изготавливается из современных материалов, соответствует всем санитарным и пожарным нормам.
"Новые модульные корпуса — это возможность позволить отдыхать в комфортных условиях еще большему количеству детей. Их удобство и дизайн уже оценили этим летом дети, которые отдыхали в "Березке". А своим опытом по модульному строительству мы делились с коллегами со всей страны. Благодарим министерство просвещения за дополнительное финансирование новых объектов", - сказал Артамонов
.