https://ria.ru/20231031/kuzmichev-1906396343.html

Стали известны подробности задержания россиянина Кузьмичева во Франции

Стали известны подробности задержания россиянина Кузьмичева во Франции - РИА Новости, 31.10.2023

Стали известны подробности задержания россиянина Кузьмичева во Франции

Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев, задержанный во Франции по подозрению в отмывании денег, пробудет под стражей 48 часов,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:48

2023-10-31T12:48

2023-10-31T15:25

франция

в мире

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев, задержанный во Франции по подозрению в отмывании денег, пробудет под стражей 48 часов, сообщили РИА Новости в Национальной финансовой прокуратуре (PNF) Франции."Г-н Кузьмичев был помещен под стражу вчера утром, он находится там до сих пор. Задержание может длиться максимум 48 часов, считая с момента взятия под стражу", — сообщил источник в PNF.Отмечается, что в рамках расследования Кузьмичев был задержан один."Обыски прошли вчера во множестве мест, в особенности в департаменте Вар и в парижской квартире Кузьмичева в рамках предварительного расследования в связи с отмыванием денег, налоговыми преступлениями и нарушением международных санкций", — сообщили в прокуратуре.Финансовая прокуратура Франции заявила, что пока неизвестно, будут ли "приняты другие меры" к задержанному бизнесмену Кузьмичеву.

https://ria.ru/20231031/kuzmichev-1906394426.html

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, в мире, санкции в отношении россии