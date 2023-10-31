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Стали известны подробности задержания россиянина Кузьмичева во Франции - РИА Новости, 31.10.2023
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12:48 31.10.2023 (обновлено: 15:25 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/kuzmichev-1906396343.html
Стали известны подробности задержания россиянина Кузьмичева во Франции
Стали известны подробности задержания россиянина Кузьмичева во Франции - РИА Новости, 31.10.2023
Стали известны подробности задержания россиянина Кузьмичева во Франции
Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев, задержанный во Франции по подозрению в отмывании денег, пробудет под стражей 48 часов,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:48
2023-10-31T15:25
франция
в мире
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев, задержанный во Франции по подозрению в отмывании денег, пробудет под стражей 48 часов, сообщили РИА Новости в Национальной финансовой прокуратуре (PNF) Франции."Г-н Кузьмичев был помещен под стражу вчера утром, он находится там до сих пор. Задержание может длиться максимум 48 часов, считая с момента взятия под стражу", — сообщил источник в PNF.Отмечается, что в рамках расследования Кузьмичев был задержан один."Обыски прошли вчера во множестве мест, в особенности в департаменте Вар и в парижской квартире Кузьмичева в рамках предварительного расследования в связи с отмыванием денег, налоговыми преступлениями и нарушением международных санкций", — сообщили в прокуратуре.Финансовая прокуратура Франции заявила, что пока неизвестно, будут ли "приняты другие меры" к задержанному бизнесмену Кузьмичеву.
https://ria.ru/20231031/kuzmichev-1906394426.html
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франция, в мире, санкции в отношении россии
Франция, В мире, Санкции в отношении России
Стали известны подробности задержания россиянина Кузьмичева во Франции

PNF: россиянин Кузьмичев может пробыть под стражей во Франции не более 48 часов

CC BY 2.0 / LetterOne Group / Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев
Совладелец Альфа-Групп, российский предприниматель Алексей Кузьмичев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
CC BY 2.0 / LetterOne Group /
Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев, задержанный во Франции по подозрению в отмывании денег, пробудет под стражей 48 часов, сообщили РИА Новости в Национальной финансовой прокуратуре (PNF) Франции.
"Г-н Кузьмичев был помещен под стражу вчера утром, он находится там до сих пор. Задержание может длиться максимум 48 часов, считая с момента взятия под стражу", — сообщил источник в PNF.
Отмечается, что в рамках расследования Кузьмичев был задержан один.
"Обыски прошли вчера во множестве мест, в особенности в департаменте Вар и в парижской квартире Кузьмичева в рамках предварительного расследования в связи с отмыванием денег, налоговыми преступлениями и нарушением международных санкций", — сообщили в прокуратуре.
Финансовая прокуратура Франции заявила, что пока неизвестно, будут ли "приняты другие меры" к задержанному бизнесмену Кузьмичеву.
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