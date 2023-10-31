https://ria.ru/20231031/kuzmichev-1906394426.html

Песков прокомментировал сообщения о задержании бизнесмена Кузьмичева

Песков прокомментировал сообщения о задержании бизнесмена Кузьмичева - РИА Новости, 31.10.2023

Песков прокомментировал сообщения о задержании бизнесмена Кузьмичева

Необходимо через диппредставительство получить информацию о задержании совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:43

2023-10-31T12:43

2023-10-31T18:05

франция

россия

альфа-групп

в мире

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Необходимо через диппредставительство получить информацию о задержании совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что во Франции по подозрению в отмывании денег задержан совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев."Я не знаком, честно говоря, с этой ситуацией. Я действительно читал сообщения СМИ. Насколько я понимаю, он гражданин Российской Федерации. Соответственно, мы должны получить информацию о задержании гражданина Российской Федерации через наше дипломатическое представительство", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он уточнил, что Россия будет содействовать в защите прав Кузьмичева после получения информации о его задержании и при его желании.Совладелец "Альфа-Групп", которой принадлежит Альфа-Банк, с начала конфликта на Украине находится под санкциями Евросоюза. Они, в том числе, запрещают нахождение на территории ЕС. Однако, как сообщили СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже находился во Франции, где имеет семейные связи.В рейде приняли участие более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального отряда полиции RAID и BRI, которые охраняли территорию виллы площадью два гектара. Утверждается, что в ходе обысков были обнаружены пачки наличных денег.Против бизнесмена начаты три расследования: по обвинению в отмывании денег и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Отмечается, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов. Еще 15 дел начаты прокуратурой Парижа против российских граждан по обвинению в отмывании денег в процессе приобретения недвижимости в Париже, на Лазурном Берегу и в Альпах. В рамках этих дел власти Франции уже изъяли недвижимость на сумму более 100 миллионов евро.Кузьмичев находится под санкциями с 15 марта 2022 года. На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, был наложен таможенный арест. Однако Кузьмичев оспорил это решение в суде. В декабре суд Франции постановил освободить вторую задержанную яхту Кузьмичева.

https://ria.ru/20231026/fridman-1905440531.html

https://ria.ru/20230811/bank-1889621814.html

https://ria.ru/20230721/natsionalizatsiya-1885476772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, россия, альфа-групп, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии