https://ria.ru/20231031/kuzmichev-1906394426.html
Песков прокомментировал сообщения о задержании бизнесмена Кузьмичева
Песков прокомментировал сообщения о задержании бизнесмена Кузьмичева - РИА Новости, 31.10.2023
Песков прокомментировал сообщения о задержании бизнесмена Кузьмичева
Необходимо через диппредставительство получить информацию о задержании совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:43
2023-10-31T12:43
2023-10-31T18:05
франция
россия
альфа-групп
в мире
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Необходимо через диппредставительство получить информацию о задержании совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что во Франции по подозрению в отмывании денег задержан совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев."Я не знаком, честно говоря, с этой ситуацией. Я действительно читал сообщения СМИ. Насколько я понимаю, он гражданин Российской Федерации. Соответственно, мы должны получить информацию о задержании гражданина Российской Федерации через наше дипломатическое представительство", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он уточнил, что Россия будет содействовать в защите прав Кузьмичева после получения информации о его задержании и при его желании.Совладелец "Альфа-Групп", которой принадлежит Альфа-Банк, с начала конфликта на Украине находится под санкциями Евросоюза. Они, в том числе, запрещают нахождение на территории ЕС. Однако, как сообщили СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже находился во Франции, где имеет семейные связи.В рейде приняли участие более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального отряда полиции RAID и BRI, которые охраняли территорию виллы площадью два гектара. Утверждается, что в ходе обысков были обнаружены пачки наличных денег.Против бизнесмена начаты три расследования: по обвинению в отмывании денег и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Отмечается, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов. Еще 15 дел начаты прокуратурой Парижа против российских граждан по обвинению в отмывании денег в процессе приобретения недвижимости в Париже, на Лазурном Берегу и в Альпах. В рамках этих дел власти Франции уже изъяли недвижимость на сумму более 100 миллионов евро.Кузьмичев находится под санкциями с 15 марта 2022 года. На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, был наложен таможенный арест. Однако Кузьмичев оспорил это решение в суде. В декабре суд Франции постановил освободить вторую задержанную яхту Кузьмичева.
https://ria.ru/20231026/fridman-1905440531.html
https://ria.ru/20230811/bank-1889621814.html
https://ria.ru/20230721/natsionalizatsiya-1885476772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, альфа-групп, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Франция, Россия, Альфа-Групп, В мире, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Песков прокомментировал сообщения о задержании бизнесмена Кузьмичева
Песков: РФ поможет задержанному во Франции бизнесмену Кузьмичеву при его желании
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Необходимо через диппредставительство получить информацию о задержании совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что во Франции
по подозрению в отмывании денег задержан совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев.
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"Я не знаком, честно говоря, с этой ситуацией. Я действительно читал сообщения СМИ. Насколько я понимаю, он гражданин Российской Федерации. Соответственно, мы должны получить информацию о задержании гражданина Российской Федерации через наше дипломатическое представительство", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он уточнил, что Россия будет содействовать в защите прав Кузьмичева после получения информации о его задержании и при его желании.
Совладелец "Альфа-Групп", которой принадлежит Альфа-Банк
, с начала конфликта на Украине
находится под санкциями Евросоюза. Они, в том числе, запрещают нахождение на территории ЕС
. Однако, как сообщили СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже находился во Франции, где имеет семейные связи.
В рейде приняли участие более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального отряда полиции RAID и BRI, которые охраняли территорию виллы площадью два гектара. Утверждается, что в ходе обысков были обнаружены пачки наличных денег.
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Против бизнесмена начаты три расследования: по обвинению в отмывании денег и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Отмечается, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов. Еще 15 дел начаты прокуратурой Парижа
против российских граждан по обвинению в отмывании денег в процессе приобретения недвижимости в Париже, на Лазурном Берегу и в Альпах
. В рамках этих дел власти Франции уже изъяли недвижимость на сумму более 100 миллионов евро.
Кузьмичев находится под санкциями с 15 марта 2022 года. На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах
, был наложен таможенный арест. Однако Кузьмичев оспорил это решение в суде. В декабре суд Франции постановил освободить вторую задержанную яхту Кузьмичева.
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