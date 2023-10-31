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Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен в фильмах - РИА Новости, 31.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:22 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/kutsenko-1906222657.html
Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен в фильмах
Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен в фильмах - РИА Новости, 31.10.2023
Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен в фильмах
Актер и продюсер Гоша Куценко признался в программе "Секрет на миллион", что любит целоваться в кадре и сниматься в откровенных сценах. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:22
2023-10-31T06:22
культура
гоша куценко
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новости культуры
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актер и продюсер Гоша Куценко признался в программе "Секрет на миллион", что любит целоваться в кадре и сниматься в откровенных сценах."Я считаю, что это тот редкий случай, когда ничего не надо играть, целоваться нужно по-настоящему", — считает артист.Куценко, снявшийся более чем в 200 картинах, рассказал, что всегда приветствовал сексуальные сцены в сценариях. &quot;Должны быть в работе какие-то радости — постельные сцены и гонорары, — пошутил он. — Раньше они были регулярно. Я даже всегда просил: прописывайте мне поцелуи, постельные сцены&quot;.Он сообщил, что перед съемкой обычно спрашивает у партнерши, как бы ей было комфортно сыграть этот момент на площадке. Его коллега по сериалу "Скорая помощь" Марина Доможирова сообщила, что, кроме ее пожеланий, Куценко привносил в сцены и что-то свое. &quot;По поводу поцелуев с Гошей, есть очень интересный момент. Даже когда мы играли супер драматическую сцену, когда погибает Рая [героиня Доможировой в сериале &quot;Скорая помощь&quot;], Гоша, целуя меня, умудряется немножечко поддушивать. Я не знаю, есть ли это в фильмах с другими партнершами, на самом деле, это закономерность, Гоша делал это периодически&quot;, — рассказала Доможирова.Куценко не стал отрицать, что это его фетиш. "Это мой сексуальный трюк, это перешло в кино. Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, но и немного возбуждаюсь в постельной сцене", — признался актер.По его словам, в работе на площадке важно, когда между главными героями есть так называемая "химия". Куценко рассказал, что он и Доможирова ощутили это состояние. &quot;У нас была какая-то магия… У нее — молодой человек, у меня — супруга, но мы допускали, что если бы жизнь нас свела, то мы могли бы попасть в романтические отношения. Это необъяснимый флирт, допустимость отношений, мне кажется, она должна присутствовать. В этом кайф&quot;, — поделился артист.Он уточнил, что его жена с пониманием относится к постельным сценам и экранным партнершам супруга и не выказывает ревности.
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гоша куценко, знаменитости, секс, новости культуры
Культура, Гоша Куценко, Знаменитости, Секс, Новости культуры
Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен в фильмах

Актер Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен в фильмах и сериалах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер театра и кино, продюсер Гоша Куценко
Актер театра и кино, продюсер Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер театра и кино, продюсер Гоша Куценко
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актер и продюсер Гоша Куценко признался в программе "Секрет на миллион", что любит целоваться в кадре и сниматься в откровенных сценах.
«
"Я считаю, что это тот редкий случай, когда ничего не надо играть, целоваться нужно по-настоящему", — считает артист.
Куценко, снявшийся более чем в 200 картинах, рассказал, что всегда приветствовал сексуальные сцены в сценариях.
«

"Должны быть в работе какие-то радости — постельные сцены и гонорары, — пошутил он. — Раньше они были регулярно. Я даже всегда просил: прописывайте мне поцелуи, постельные сцены".

Он сообщил, что перед съемкой обычно спрашивает у партнерши, как бы ей было комфортно сыграть этот момент на площадке. Его коллега по сериалу "Скорая помощь" Марина Доможирова сообщила, что, кроме ее пожеланий, Куценко привносил в сцены и что-то свое.
«

"По поводу поцелуев с Гошей, есть очень интересный момент. Даже когда мы играли супер драматическую сцену, когда погибает Рая [героиня Доможировой в сериале "Скорая помощь"], Гоша, целуя меня, умудряется немножечко поддушивать. Я не знаю, есть ли это в фильмах с другими партнершами, на самом деле, это закономерность, Гоша делал это периодически", — рассказала Доможирова.

Куценко не стал отрицать, что это его фетиш.
«
"Это мой сексуальный трюк, это перешло в кино. Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, но и немного возбуждаюсь в постельной сцене", — признался актер.
По его словам, в работе на площадке важно, когда между главными героями есть так называемая "химия". Куценко рассказал, что он и Доможирова ощутили это состояние.
«

"У нас была какая-то магия… У нее — молодой человек, у меня — супруга, но мы допускали, что если бы жизнь нас свела, то мы могли бы попасть в романтические отношения. Это необъяснимый флирт, допустимость отношений, мне кажется, она должна присутствовать. В этом кайф", — поделился артист.

Он уточнил, что его жена с пониманием относится к постельным сценам и экранным партнершам супруга и не выказывает ревности.
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