https://ria.ru/20231031/kutsenko-1906222657.html

Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен в фильмах

Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен в фильмах - РИА Новости, 31.10.2023

Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен в фильмах

Актер и продюсер Гоша Куценко признался в программе "Секрет на миллион", что любит целоваться в кадре и сниматься в откровенных сценах. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T06:22

2023-10-31T06:22

2023-10-31T06:22

культура

гоша куценко

знаменитости

секс

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906221065_0:186:2958:1850_1920x0_80_0_0_d642a232066dac808858401fe9ebd93c.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актер и продюсер Гоша Куценко признался в программе "Секрет на миллион", что любит целоваться в кадре и сниматься в откровенных сценах."Я считаю, что это тот редкий случай, когда ничего не надо играть, целоваться нужно по-настоящему", — считает артист.Куценко, снявшийся более чем в 200 картинах, рассказал, что всегда приветствовал сексуальные сцены в сценариях. "Должны быть в работе какие-то радости — постельные сцены и гонорары, — пошутил он. — Раньше они были регулярно. Я даже всегда просил: прописывайте мне поцелуи, постельные сцены".Он сообщил, что перед съемкой обычно спрашивает у партнерши, как бы ей было комфортно сыграть этот момент на площадке. Его коллега по сериалу "Скорая помощь" Марина Доможирова сообщила, что, кроме ее пожеланий, Куценко привносил в сцены и что-то свое. "По поводу поцелуев с Гошей, есть очень интересный момент. Даже когда мы играли супер драматическую сцену, когда погибает Рая [героиня Доможировой в сериале "Скорая помощь"], Гоша, целуя меня, умудряется немножечко поддушивать. Я не знаю, есть ли это в фильмах с другими партнершами, на самом деле, это закономерность, Гоша делал это периодически", — рассказала Доможирова.Куценко не стал отрицать, что это его фетиш. "Это мой сексуальный трюк, это перешло в кино. Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, но и немного возбуждаюсь в постельной сцене", — признался актер.По его словам, в работе на площадке важно, когда между главными героями есть так называемая "химия". Куценко рассказал, что он и Доможирова ощутили это состояние. "У нас была какая-то магия… У нее — молодой человек, у меня — супруга, но мы допускали, что если бы жизнь нас свела, то мы могли бы попасть в романтические отношения. Это необъяснимый флирт, допустимость отношений, мне кажется, она должна присутствовать. В этом кайф", — поделился артист.Он уточнил, что его жена с пониманием относится к постельным сценам и экранным партнершам супруга и не выказывает ревности.

https://ria.ru/20230515/znamenitosti-1871786346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гоша куценко, знаменитости, секс, новости культуры