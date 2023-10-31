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Курс доллара упал до 92 рублей
Курс доллара упал до 92 рублей - РИА Новости, 31.10.2023
Курс доллара упал до 92 рублей
Рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к росту: доллар впервые со 2 августа дешевел до 92 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:02
2023-10-31T10:02
2023-10-31T10:48
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к росту: доллар впервые со 2 августа дешевел до 92 рублей, следует из данных Московской биржи.В начале дня доллар рос до 93,15 рубля, но затем стал резко терять в цене. В результате к 10:12 мск курс американской валюты расчетами "завтра" снижался на 68 копеек, до 92,18 рубля. Евро при этом дешевел на 85 копеек, до 97,79 рубля.Юань в то же время терял девять копеек, опускаясь до 12,55 рубля.Накануне рубль уверенно рос на фоне пика налогового периода октября и в целом продаж валюты экспортерами. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе следует ожидать, что российская валюта останется в диапазоне 92-95 рублей за доллар.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара упал до 92 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал до 92 рублей впервые с 2 августа
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к росту: доллар впервые со 2 августа дешевел до 92 рублей, следует из данных Московской биржи
.
В начале дня доллар рос до 93,15 рубля, но затем стал резко терять в цене. В результате к 10:12 мск курс американской валюты расчетами "завтра" снижался на 68 копеек, до 92,18 рубля.
Евро при этом дешевел на 85 копеек, до 97,79 рубля.
Юань в то же время терял девять копеек, опускаясь до 12,55 рубля.
Накануне рубль уверенно рос на фоне пика налогового периода октября и в целом продаж валюты экспортерами. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе следует ожидать, что российская валюта останется в диапазоне 92-95 рублей за доллар.