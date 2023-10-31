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Курс доллара упал до 92 рублей - РИА Новости, 31.10.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:02 31.10.2023 (обновлено: 10:48 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/kurs-1906349763.html
Курс доллара упал до 92 рублей
Курс доллара упал до 92 рублей - РИА Новости, 31.10.2023
Курс доллара упал до 92 рублей
Рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к росту: доллар впервые со 2 августа дешевел до 92 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:02
2023-10-31T10:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к росту: доллар впервые со 2 августа дешевел до 92 рублей, следует из данных Московской биржи.В начале дня доллар рос до 93,15 рубля, но затем стал резко терять в цене. В результате к 10:12 мск курс американской валюты расчетами "завтра" снижался на 68 копеек, до 92,18 рубля. Евро при этом дешевел на 85 копеек, до 97,79 рубля.Юань в то же время терял девять копеек, опускаясь до 12,55 рубля.Накануне рубль уверенно рос на фоне пика налогового периода октября и в целом продаж валюты экспортерами. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе следует ожидать, что российская валюта останется в диапазоне 92-95 рублей за доллар.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара упал до 92 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал до 92 рублей впервые с 2 августа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к росту: доллар впервые со 2 августа дешевел до 92 рублей, следует из данных Московской биржи.
В начале дня доллар рос до 93,15 рубля, но затем стал резко терять в цене. В результате к 10:12 мск курс американской валюты расчетами "завтра" снижался на 68 копеек, до 92,18 рубля.
Евро при этом дешевел на 85 копеек, до 97,79 рубля.
Юань в то же время терял девять копеек, опускаясь до 12,55 рубля.
Накануне рубль уверенно рос на фоне пика налогового периода октября и в целом продаж валюты экспортерами. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе следует ожидать, что российская валюта останется в диапазоне 92-95 рублей за доллар.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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