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Курс доллара упал до 92 рублей

Курс доллара упал до 92 рублей - РИА Новости, 31.10.2023

Курс доллара упал до 92 рублей

Рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к росту: доллар впервые со 2 августа дешевел до 92 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:02

2023-10-31T10:02

2023-10-31T10:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к росту: доллар впервые со 2 августа дешевел до 92 рублей, следует из данных Московской биржи.В начале дня доллар рос до 93,15 рубля, но затем стал резко терять в цене. В результате к 10:12 мск курс американской валюты расчетами "завтра" снижался на 68 копеек, до 92,18 рубля. Евро при этом дешевел на 85 копеек, до 97,79 рубля.Юань в то же время терял девять копеек, опускаясь до 12,55 рубля.Накануне рубль уверенно рос на фоне пика налогового периода октября и в целом продаж валюты экспортерами. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе следует ожидать, что российская валюта останется в диапазоне 92-95 рублей за доллар.

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экономика, московская биржа, россия