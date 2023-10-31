https://ria.ru/20231031/kostyum-1906436778.html

Россиянка предстанет на конкурсе "Мисс Вселенная" в костюме Царевны-Лебедь

Россиянка предстанет на конкурсе "Мисс Вселенная" в костюме Царевны-Лебедь - РИА Новости, 31.10.2023

Россиянка предстанет на конкурсе "Мисс Вселенная" в костюме Царевны-Лебедь

Победительница национального конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в костюме Царевны-Лебедь, который был... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:48

2023-10-31T14:48

2023-10-31T15:11

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Победительница национального конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в костюме Царевны-Лебедь, который был создан по мотивам русских сказок, сообщила генеральный директор "Мисс Россия" Анастасия Беляк. Финал международного конкурса "Мисс Вселенная" пройдет в 72-й раз 18 ноября в Сальвадоре. "На конкурсе "Мисс Вселенная - 2023" будут 86 девушек со всего мира. График девушек будет наполнен благотворительными и культурными мероприятиями, тренировками, репетициями… 16 ноября состоится шоу национальных костюмов. Оно не является официальной частью судейства, но это тот этап, который приковывает особое внимание зрителей", - сказала Беляк на пресс-конференции во вторник. По ее словам, Голубева представит национальный костюм России в образе Царевны-Лебедь. "Костюм выполнен из очень красивого французского кружева", - отметила гендиректор. Она добавила, что в финале международного конкурса Голубева выйдет в платье из шелка яркого цвета индиго, украшенном камнями. Голубева подчеркнула, что на подготовку к конкурсу "Мисс Вселенная" в этом году давалось всего три недели, раньше девушкам на это отводилось около полугода. "В день, когда Маргарита победила, мы были уверены, что это тот самый кандидат, который справится за три недели подготовки. В таком интенсивном графике с такой высокой долей ответственности Маргарита готовилась к конкурсу "Мисс Вселенная", и мы уверены, что она с достоинством представит нашу великую страну на международном уровне", - отметила Беляк. В рамках мероприятия обладательница титула "Мисс Россия - 2023" также презентовала национальный костюм, который представит на конкурсе "Мисс Вселенная - 2023".

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https://ria.ru/20230919/konkursy-1897003903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сальвадор, россия, мисс вселенная, мисс россия, стиль жизни, новости культуры