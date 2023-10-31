https://ria.ru/20231031/koordinator-1906437223.html

ФСБ обнародовала запись разговора координатора покушения на Царева и СБУ

ФСБ обнародовала запись разговора координатора покушения на Царева и СБУ - РИА Новости, 31.10.2023

ФСБ обнародовала запись разговора координатора покушения на Царева и СБУ

Куратор от службы безопасности Украины советовал координатору покушения на Олега Царева "не переживать" и уверял, что об их общении никто не знает и никто не... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:50

2023-10-31T14:50

2023-10-31T14:50

олег царев

служба безопасности украины

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украина

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Куратор от службы безопасности Украины советовал координатору покушения на Олега Царева "не переживать" и уверял, что об их общении никто не знает и никто не мог прослушать разговор, аудиозапись этого телефонного диалога обнародовала ФСБ России. ФСБ сообщила во вторник о задержании жителя Ялты, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом Верховной рады Олегом Царевым и оборудовавшего тайник со "средствами поражения". Задержанный признался, что с целью подготовки покушения на Царева по заданию СБУ устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал общественный деятель. "Ты не переживай. Все нормально. К тебе вообще вопросов нет и не должно быть", - убеждал куратор своего подопечного и советовал ему поставить пароли на все мессенджеры в своем телефоне. "Будь готов, что тебя могут опрашивать. Это нормально... Ты должен вести себя максимально спокойно, потому что тебе не за что переживать", - говорил сбушник. Он уверял агента, что "о факте, что мы с тобой общались, никто не знает", никто не мог прослушать разговор. "Это факт железобетонный", - подчеркивал сотрудник СБУ.

https://ria.ru/20231027/tsarev-1905695102.html

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Задержание и допрос координатора покушения на Царева Задержание и допрос координатора покушения на Царева 2023-10-31T14:50 true PT2M20S

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олег царев, служба безопасности украины, верховная рада украины, украина, фсб