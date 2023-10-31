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Сургутский район Югры стал победителем конкурса муниципальных стратегий - РИА Новости, 31.10.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:52 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/konkurs-1906508970.html
Сургутский район Югры стал победителем конкурса муниципальных стратегий
Сургутский район Югры стал победителем конкурса муниципальных стратегий - РИА Новости, 31.10.2023
Сургутский район Югры стал победителем конкурса муниципальных стратегий
Сургутский район ХСургутский район Югры стал победителем конкурса муниципальных стратегий второй год подряд признан лучшим в конкурсе муниципальных стратегий... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:52
2023-10-31T18:52
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Сургутский район ХСургутский район Югры стал победителем конкурса муниципальных стратегий второй год подряд признан лучшим в конкурсе муниципальных стратегий развития, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Главный документ муниципалитета вновь признан лучшим среди проектов средних и больших муниципальных образований IX конкурса муниципальных стратегий "Лучший план действий по реализации стратегии". Такого в истории конкурса еще не случалось. Напомню, состязание проводится в рамках общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России". Форум проходил в Санкт-Петербурге", написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он отметил, что защита стратегий проходила перед представителями комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, Общественной палаты России, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и другими членами жюри. В одной категории с Сургутским районом были представлены несколько районов Краснодарского края, районы Липецкой и Вологодской областей, а также Тобольск и Новороссийск. По словам Трубецкого, стратегия развития Сургутского района до 2030 года была принята в конце 2018 года – в обсуждении документа участвовали 18 тысяч человек и почти 100 предприятий. План по ее реализации – это 268 мероприятий для достижений 45 показателей. "В рамках стратегии реализуем восемь флагманских проектов, где работаем с федеральными фондами. В частности, в 2022 году получили 1,8 миллиарда рублей на объекты ЖКХ. Внедрили эффективную бюджетную политику. К концу 2022 года нарастили бюджет развития в шесть раз по сравнению с 2015 годом – с 248,2 миллиона рублей до 1 миллиарда 474 миллионов рублей", - подчеркнул Трубецкой. Для того, чтобы развивать муниципалитет власти разработали собственную инвестиционную стратегию, которая направлена на поддержку бизнес-сообщества. Так, был запущен инвестпортал, на поддержку бизнеса было направлено 92 миллиона рублей. Число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 4,5 раза, налоговые поступления – в 2,6 раз. Помимо этого, с 2016 года на программы переселения было направлено 10,8 миллиарда рублей. Созданы условия для застройщиков, что позволило построить 442 тысяч квадратных метров жилья и обеспечить им 5,1 тысячи семей. Также, по данным администрации, с 2015 года население района выросла на 5%, количество рабочих мест увеличилось на 14%, обеспеченность жильем выросла на 25%. Кроме того, в Сургутском районе в три раза сократилось количество школьников, обучающихся во вторую смену полностью ликвидирована очередь в детские сады, подчеркнул Трубецкой.
https://ria.ru/20231007/pereselenie-1901200486.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия, госдума рф
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Госдума РФ
Сургутский район Югры стал победителем конкурса муниципальных стратегий

Сургутский район Югры стал победителем конкурса муниципальных стратегий

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сургут. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Сургутский район ХСургутский район Югры стал победителем конкурса муниципальных стратегий второй год подряд признан лучшим в конкурсе муниципальных стратегий развития, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Главный документ муниципалитета вновь признан лучшим среди проектов средних и больших муниципальных образований IX конкурса муниципальных стратегий "Лучший план действий по реализации стратегии". Такого в истории конкурса еще не случалось. Напомню, состязание проводится в рамках общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России". Форум проходил в Санкт-Петербурге", написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что защита стратегий проходила перед представителями комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, Общественной палаты России, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и другими членами жюри. В одной категории с Сургутским районом были представлены несколько районов Краснодарского края, районы Липецкой и Вологодской областей, а также Тобольск и Новороссийск.
По словам Трубецкого, стратегия развития Сургутского района до 2030 года была принята в конце 2018 года – в обсуждении документа участвовали 18 тысяч человек и почти 100 предприятий. План по ее реализации – это 268 мероприятий для достижений 45 показателей.
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"В рамках стратегии реализуем восемь флагманских проектов, где работаем с федеральными фондами. В частности, в 2022 году получили 1,8 миллиарда рублей на объекты ЖКХ. Внедрили эффективную бюджетную политику. К концу 2022 года нарастили бюджет развития в шесть раз по сравнению с 2015 годом – с 248,2 миллиона рублей до 1 миллиарда 474 миллионов рублей", - подчеркнул Трубецкой.
Для того, чтобы развивать муниципалитет власти разработали собственную инвестиционную стратегию, которая направлена на поддержку бизнес-сообщества. Так, был запущен инвестпортал, на поддержку бизнеса было направлено 92 миллиона рублей. Число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 4,5 раза, налоговые поступления – в 2,6 раз.
Помимо этого, с 2016 года на программы переселения было направлено 10,8 миллиарда рублей. Созданы условия для застройщиков, что позволило построить 442 тысяч квадратных метров жилья и обеспечить им 5,1 тысячи семей. Также, по данным администрации, с 2015 года население района выросла на 5%, количество рабочих мест увеличилось на 14%, обеспеченность жильем выросла на 25%. Кроме того, в Сургутском районе в три раза сократилось количество школьников, обучающихся во вторую смену полностью ликвидирована очередь в детские сады, подчеркнул Трубецкой.
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