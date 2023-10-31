https://ria.ru/20231031/konflikt-1906560158.html
Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем
Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем - РИА Новости, 31.10.2023
Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем
Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, сообщил боливийский заместитель министра иностранных дел Фредди... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:25
2023-10-31T23:25
2023-10-31T23:47
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 окт — РИА Новости. Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, сообщил боливийский заместитель министра иностранных дел Фредди Мамани. "Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем", — сказал он.По словам чиновника, его страна осуждает агрессивные действия Израиля и считает их угрожающими миру и стабильности на международном уровне."Боливия настаивает на прекращении атак на сектор Газа, которые привели к смерти тысяч людей", — подчеркнул Мамани.Он также отметил необходимость допустить гуманитарную помощь в этот регион.В свою очередь, руководитель администрации президента страны Мария Нела Прада сообщила, что накануне глава государства Луис Арсе провел встречу с послом Палестины, выразил ему поддержку, а также высказался за право ПНА на свою территорию, самоопределение и независимость. "Мы призываем к диалогу и к уважению жизни", — добавила она, предложив соседним странам подключиться к поиску решений по достижению мира.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, боливия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, луис арсе, хамас, оон, палестина
В мире, Боливия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Луис Арсе, ХАМАС, ООН, Палестина
Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем
МИД Боливии объявил о разрыве дипотношений с Израилем из-за конфликта в Газе
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 окт — РИА Новости. Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, сообщил боливийский заместитель министра иностранных дел Фредди Мамани.
"Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем", — сказал он.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
По словам чиновника, его страна осуждает агрессивные действия Израиля и считает их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.
"Боливия настаивает на прекращении атак на сектор Газа, которые привели к смерти тысяч людей", — подчеркнул Мамани.
Он также отметил необходимость допустить гуманитарную помощь в этот регион.
В свою очередь, руководитель администрации президента страны Мария Нела Прада сообщила, что накануне глава государства Луис Арсе
провел встречу с послом Палестины
, выразил ему поддержку, а также высказался за право ПНА на свою территорию, самоопределение и независимость.
"Мы призываем к диалогу и к уважению жизни", — добавила она, предложив соседним странам подключиться к поиску решений по достижению мира.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке
. Решением ООН
при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.