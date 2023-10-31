https://ria.ru/20231031/konflikt-1906552643.html

Опрос показал отношение россиян к конфликту между Израилем и Палестиной

Опрос показал отношение россиян к конфликту между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 31.10.2023

Опрос показал отношение россиян к конфликту между Израилем и Палестиной

Примерно треть опрошенных (36%) считают, что прочный мир между Израилем и Палестиной в целом возможен, 39% считают, что невозможен, что касается симпатий в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:20

2023-10-31T22:20

2023-10-31T22:20

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Примерно треть опрошенных (36%) считают, что прочный мир между Израилем и Палестиной в целом возможен, 39% считают, что невозможен, что касается симпатий в палестино-израильском конфликте, то 9% россиян - на стороне Израиля, 10% - на стороне Палестины, а 73% не симпатизируют ни одной из сторон, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о том, возможен или невозможен мир между Израилем и Палестиной, 36% ответили, что возможен, а 39% выразили противоположное мнение. При этом 44% что-то слышали о начале военных действий между палестинской организацией ХАМАС и Израилем, 39% - знают об этом, 16% - слышат впервые. За новостями о военных действиях между ХАМАС и Израилем внимательно следят 18% респондентов, 40% - следят не очень внимательно, а четверть (25%) не следят совсем. Говоря о личных симпатиях в палестино-израильском конфликте, 73% опрошенных заявляют о том, что они не выступают ни за ту, ни за другую сторону, 10% - на стороне Палестины, а 9% - на стороне Израиля. На вопрос о том, почему, по мнению респондентов, в этом регионе сейчас снова началась война, ведь палестино-израильский конфликт продолжается уже много десятилетий, 12% выразили мнение, что это территориальный конфликт, 10% считают, что виноваты страны Запада, а 7% уверены, что это давняя вражда двух сторон и неспособность договориться в целом. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 13 по 15 октября 2023 года 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

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в мире, израиль, палестина, россия, фонд "общественное мнение", хамас, оон