https://ria.ru/20231031/konflikt-1906545442.html

МИД Франции заявил о двух детях, погибших в секторе Газа

МИД Франции заявил о двух детях, погибших в секторе Газа - РИА Новости, 31.10.2023

МИД Франции заявил о двух детях, погибших в секторе Газа

Двое французских детей погибли в секторе Газа, сообщил МИД Франции в коммюнике. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T21:20

2023-10-31T21:20

2023-10-31T21:21

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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Двое французских детей погибли в секторе Газа, сообщил МИД Франции в коммюнике. "Франция с грустью узнала о гибели двух детей французской национальности, находившихся на севере сектора Газа с матерью, которая получила ранения, так же, как и третий ребёнок", - говорится в тексте коммюнике. Консульству Франции в Иерусалиме пока не удалось установить с ней контакт. "На данный момент мы не в состоянии проверить ситуацию этой семьи", - уточнили в МИД. "Мы вновь требуем, чтобы иностранные граждане и, в особенности, наши сограждане, могли покинуть Газу. Службы МИД активно работают в этом направлении", - отмечается в тексте. Франция напоминает о требовании "немедленного гуманитарного перемирия", чтобы обеспечить беспрепятственный и быстрый доступ к гуманитарной помощи, отметили в ведомстве. Ранее официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран сообщил, что вертолетоносец ВМС Франции "Тоннэр ", который будет выступать в качестве плавучего госпиталя, достигнет Газы в "ближайшие дни". Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщал, что Франция планирует в ближайшее время эвакуировать порядка 170 свих граждан, назодящихся в Секторе Газа. 35 граждан Франции погибли в ходе атак ХАМАС против Израиля. Девять человек числятся пропавшими без вести. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, франция, израиль, эммануэль макрон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году