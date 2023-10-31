https://ria.ru/20231031/kondratev-1906200986.html

Вениамин Кондратьев: кубанские фрукты займут на рынке нишу иностранцев

Вениамин Кондратьев: кубанские фрукты займут на рынке нишу иностранцев - РИА Новости, 31.10.2023

Вениамин Кондратьев: кубанские фрукты займут на рынке нишу иностранцев

Краснодарские овощи и фрукты могут занять нишу, свободную после ухода иностранных производителей, аграрии края уже этим занимаются, заявил губернатор региона... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:00

2023-10-31T11:00

2023-10-31T14:36

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Краснодарские овощи и фрукты могут занять нишу, свободную после ухода иностранных производителей, аграрии края уже этим занимаются, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В интервью РИА Новости он рассказал о битве за урожай в условиях сильных ливней, а также о результатах сбора винограда и новых маршрутах для "винных" туристов.— Вениамин Иванович, каковы результаты сбора урожая зерновых на Кубани в 2023 году, какие показатели по пшенице? Повлияла в этом году на урожай непогода: июльские ливни и засуха в августе? — Краснодарский край традиционно поддерживает имидж всероссийской житницы, а наши аграрии каждый раз превосходят свои же результаты, приучив нас к высоким урожаям даже в условиях непогоды. В 2022-м кубанский каравай весил 15,1 миллиона тонн, из них 10,7 миллиона тонн – пшеница. В 2023 году нам удалось собрать 9,6 миллиона тонн пшеницы преимущественно продовольственного класса. Да, это меньше прошлого года, но результат все равно достойный. В разгар страды шли сильные ливни и важен был каждый час. Мы тщательно просчитали, чтобы техники и ресурсов хватало всем хозяйствам, привлекли ученых для консультации на всех этапах. Это была настоящая битва за урожай, и победа от этого еще ценнее. Также намолотили 2,5 миллиона тонн кукурузы, 1,3 миллиона тонн подсолнечника. В целом вес каравая в этом году составил 14,3 миллиона тонн.Наш хлебородный край остается таковым благодаря современным технологиям, оснащенности техникой и сильной селекции. Свою обязанность по обеспечению продовольственной безопасности мы выполняем – делаем значительный вклад в общий каравай и производим лучшие семена для всей России. Особенно это касается пшеницы, сегодня ими засеяны 100 % полей в регионе – это настоящая революция в селекции. Ученым удалось вывести устойчивые к влаге и высокопродуктивные сорта, к тому же они районированы по климатическим условиям и пользуются популярностью по всей стране. Над этим работает Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко – только в этом году здесь вырастили 87 сортов пшеницы и других зерновых колосовых.— Вы активно поддерживаете объединение аграриев. Например, начинающим кооперативам в регионе компенсируют до 90 % затрат на приобретение техники и закупку оборудования. Зачем фермерам объединяться? Что это даст АПК региона?— У нас самый многочисленный сектор среднего и малого агробизнеса – 13 тысяч фермерских хозяйств и свыше 1 миллиона личных подсобных. Это производители качественной и экологически чистой продукции, которую ценят жители края и всей страны. Для поддержки этого сектора в 2023 году предусмотрели около 3 миллиардов рублей. Часть преференций направляем на кооперацию.Сегодня фермеры доказывают свою устойчивость в санкционных условиях – обрабатывают треть посевной площади в регионе, развивают животноводство и другие направления. Но чтобы успешно конкурировать на рынке, важно начать выпускать готовую продукцию с добавленной стоимостью. По отдельности фермеру сложно это сделать – купить необходимую технику или перерабатывающие линии. А объединившись на стадии переработки, они уже могут себе это позволить, чтобы начать конкурировать на рынке даже с крупными агрохолдингами.Для этого на поддержку начинающих кооперативов в 2023 году направили 55 миллионов рублей. Выплачиваем субсидию в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Недавно запустили новую программу "Опорный фермер". По ней аграрии, объединившиеся в кооператив на стадии переработки, могут получать до 5 миллионов рублей субсидий на приобретение оборудования или техники.Сейчас в крае более 160 сельхозкооперативов, объединяющих 2,4 тысячи фермеров. Они показывают быстрый рост: за год в 2,5 раза увеличили выручку и на 76 % объемы продукции – наглядный пример того, какие результаты дает кооперация. Мы увидели это и на Кубанской ярмарке, где традиционно кооперативы представляют свои достижения. В перспективе все эти инструменты кооперации должны дать эффект устойчивого развития как сельхозпереработки, так и всего аграрного сектора и сельских территорий.— Отдельно хотелось бы коснуться урожайности риса. В 2022 году этот показатель упал почти на 30% из-за аварии на Федоровском гидроузле. В этом году посевы восстановлены? Какой урожай планируется собрать?— Краснодарский край – главный производитель риса в России, это еще одна наша стратегическая культура и признанный бренд. У нас самые крупные посевные площади – 70% производства всей страны, развитая семеноводческая база, действует федеральный научный центр. Выращиванием этой культуры занимаются порядка 100 хозяйств. Наибольшие площади – в Красноармейском, Славянском, Калининском районах. Особенно радует, что мы используем семена исключительно отечественной селекции. Вначале планировали площадь сева на уровне прошлого года – 92 тысячи гектаров. Но своевременное возведение подпорного сооружения в районе Федоровского гидроузла позволило засеять 110,2 тысячи гектаров. В результате мы собрали более 780 тысяч тонн против 582,5 тысяч тонн в 2022 году.— Полностью ли краевые аграрии обеспечены семенами, минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами в этом году? Какие еще направления АПК нуждаются в развитии импортозамещающего производства, какие ниши свободны для инвесторов?— Система земледелия как живой организм – все ключевые процессы проходят непрерывно. Продолжаем уборочную кампанию и уже закладываем урожай будущего года. Нашим сельхозпроизводителям хватает необходимых ресурсов, хозяйства обеспечены семенами – более 419 тысяч тонн, минеральными удобрениями – 112 тысяч тонн, горюче-смазочными материалами. Заранее подготовили всю технику, задействовали 32 тысячи сельхозмашин. И погода благоприятствует, осенняя посевная идет быстрыми темпами. Озимыми зерновыми засеяли уже свыше 500 тысяч гектаров из 1,8 миллиона отведенной площади.Ключевым условием стабильного развития растениеводческой отрасли является импортозамещение в семеноводстве. Благодаря наработкам наших ученых регион на 100 процентов обеспечен семенами озимой и яровой пшеницы, ячменя, тритикале, риса. Выведенные сорта пользуются большим спросом в других регионах и за рубежом. Отечественным семенным материалом сои засеивается около 90 % краевых площадей. Сейчас в Краснодарском крае используют 65 % отечественного и 35 % иностранного семенного материала. Стремимся прийти к замещению импорта и в других опорных культурах – кукурузе, подсолнечнике, сахарной свекле. Работаем над этим, в частности, совместно с Первомайской селекционно-опытной станцией сахарной свеклы. Сегодня хозяйства края заложили 243 гектара семенников этой культуры. Что позволит уже в 2024 году получить качественный материал и засеять им 50 % площадей.— На финансовую поддержку и развитие АПК в 2023 году планировалось выделить 11,1 миллиарда рублей. Сколько средств уже реализовано, какое количество краевых субсидий и грантов в отрасли? Какие меры поддержки наиболее востребованы?— Несмотря на современные вызовы, мы сохранили все меры поддержки агропромышленного комплекса. Более того, по просьбе аграриев увеличили финансирование краевых программ и запустили несколько новых, тем самым довели изначально запланированную сумму 11,1 миллиардов рублей до 13 миллиардов рублей. Это федеральные и краевые средства, которые идут на субсидии, гранты и социальные выплаты – все то, что позволяет укрепить отрасль, делать агропром региона сильным и независимым. Самые большие суммы направили на животноводство, закладку садов и виноградников, компенсацию затрат на производство зерновых, а также масличных культур — рапса и сои. Вдвое нарастили субсидирование приобретения сельхозтехники – до 80 миллионов рублей. На поддержку семейных животноводческих ферм направили 140 миллионов рублей. Такие инвестиции в региональный агропром дают весомые результаты, способствуют продовольственному суверенитету.— Сколько инвестпроектов в сфере АПК и на какую сумму реализовано на Кубани в 2023 году? Есть среди инвесторов зарубежный бизнес? С какими странами мы продолжаем сотрудничать?— На долю АПК приходится более 8 % общего объема отгруженных товаров. В этой сфере сосредоточено и большинство инвестпроектов. В 2022 году реализовано 54 проекта на 19,5 миллиарда рублей. В этом году в планах нарастить объем инвестиций до 56 миллиардов рублей. В их числе несколько крупных проектов, таких как завод глубокой переработки масличных культур в Темрюкском районе, переработка масличных в Кавказском и строительство мельницы мощностью 300 тонн в сутки в Усть-Лабинском районе. Новый комплекс по производству зелени в Брюховецком районе, сельхозпредприятие по выращиванию овощей в Новороссийске.Безусловно, уход зарубежных компаний создал определенные сложности и вместе с тем дал новые возможности для развития. Рынок края и страны открыт для нашей сельхозпродукции. Взять те же овощи и фрукты – их можно не только выращивать, но и хранить, красиво упаковывать и продвигать. Ниша свободна от иностранных конкурентов, никто не мешает нам ее занять, чем наши аграрии уже занимаются. Вместе с тем, мы продолжаем сотрудничество в сельхознаправлении с целым рядом стран, в их числе Иран, Турция, Китай, Израиль, Египет, Ливия, Абхазия, страны СНГ. Экспортируем зерно, растительное масло, мукомольно-крупяную и фруктово-овощную продукцию.— А как обстоят дела в этом году у виноделов? Можно ли уже подвести итоги уборки урожая? Ливни в середине лета не навредили виноградникам?— В этом году непогода, как и в случае с уборкой пшеницы, повлияла на урожай винограда. Было непросто, но наши аграрии совместно с учеными и специалистами краевого минсельхоза смогли справиться с этим вызовом. Получили достойный результат – 260 тысяч тонн ягоды. Такой задел способствует развитию производства винодельческой продукции. Наши вина – особенные, потому что в крае свои терруары, не похожие ни на какие другие в мире. Шесть лет назад мы начали производить вина защищенного географического указания и наименования места происхождения. Сегодня в Краснодарском крае производят 42 % вина и 43 % шампанского в стране. По этим показателям регион лидирует среди российских субъектов.— На приемах в Кремле гостям предлагают только российские вина. На ваш взгляд, не стоит ли рекомендовать всем госкомпаниям так же поступать со своим кейтерингом – и угощать гостей краснодарскими винами? А перевозчикам, возможно, предлагать пассажирам самолетов и поездов кубанские вина?— Когда на приемах в Кремле гостям предлагают кубанские вина – это лучшее подтверждение высокого качества наших напитков. Поэтому для госкомпаний знакомить гостей с кубанскими винами, скорее, вопрос престижа. Уверен, что они способны подчеркнуть статусность любого мероприятия.Нашим виноделам с успехом удается совмещать экскурсионное направление с производством. Для "винных" туристов открыты около 30 виноделен, это почти половина из посещаемых в России объектов такого плана. Национальный винный маршрут объединяет Новороссийск, Геленджик, Анапу, а также Темрюкский, Крымский, Северский и другие районы. Здесь свыше двух сотен сопутствующих объектов – отелей, ресторанов авторской кухни, агротуристических комплексов. Таким образом, не мы презентуем наше вино, а кубанское вино представляет наш неповторимый во всех отношениях регион.

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https://ria.ru/20230927/kuban-1898959853.html

https://ria.ru/20231019/turizm-1903931380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, вениамин кондратьев, краснодарский край