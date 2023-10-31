https://ria.ru/20231031/kompanii-1906401121.html
В Кремле заявили об особом режиме для уходящих с российского рынка компаний
В Кремле заявили об особом режиме для уходящих с российского рынка компаний - РИА Новости, 31.10.2023
В Кремле заявили об особом режиме для уходящих с российского рынка компаний
Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и готова создавать комфортные условия иностранному бизнесу, но в условиях квази-войны со стороны Запада в РФ... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:04
2023-10-31T13:04
2023-10-31T13:05
экономика
дмитрий песков
в мире
европа
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_5484f05c6855c23c9953a2d848cba632.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и готова создавать комфортные условия иностранному бизнесу, но в условиях квази-войны со стороны Запада в РФ действует особый режим по отношению к уходящим западным компаниям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным источников Financial Times, западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. В случае, если они настаивают на получении иностранной валюты, им грозят задержки и потери в суммах, которые могут быть переведены за рубеж. "Очень важно понимать - Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций. Может быть кто-то скажет, что сейчас это звучит несколько противоречиво - нет. Вовсе нет. Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний, занимаются другими компаниями. И если уходят компании из одних стран, то компании из других стран проявляют повышенный интерес. Россия продолжает оставаться открытой страной и Россия продолжает быть заинтересованной, Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что те компании, которые работают в России, могут это подтвердить. "Но с учётом той, наверное, квази-войны, которая ведётся с Российской Федерацией коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении этих самых западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим", - отметил представитель Кремля. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230911/kompanii-1895455840.html
https://ria.ru/20230914/vozvraschenie-1896234611.html
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757267823_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_c06655e2856dcea702f5f37028464978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий песков, в мире, европа, украина
Экономика, Дмитрий Песков, В мире, Европа, Украина
В Кремле заявили об особом режиме для уходящих с российского рынка компаний
Песков: для уходящих с рынка компаний действует особый режим из-за квази-войны
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и готова создавать комфортные условия иностранному бизнесу, но в условиях квази-войны со стороны Запада в РФ действует особый режим по отношению к уходящим западным компаниям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным источников Financial Times, западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. В случае, если они настаивают на получении иностранной валюты, им грозят задержки и потери в суммах, которые могут быть переведены за рубеж.
На ВЭФ сообщили западным компаниям цену за возвращение на российский рынок
"Очень важно понимать - Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций. Может быть кто-то скажет, что сейчас это звучит несколько противоречиво - нет. Вовсе нет. Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний, занимаются другими компаниями. И если уходят компании из одних стран, то компании из других стран проявляют повышенный интерес. Россия продолжает оставаться открытой страной и Россия продолжает быть заинтересованной, Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что те компании, которые работают в России, могут это подтвердить.
"Но с учётом той, наверное, квази-войны, которая ведётся с Российской Федерацией коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении этих самых западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим", - отметил представитель Кремля.
После начала спецоперации РФ на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Эксперт назвал сроки возвращения западных компаний в Россию