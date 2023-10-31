https://ria.ru/20231031/kompanii-1906401121.html

В Кремле заявили об особом режиме для уходящих с российского рынка компаний

В Кремле заявили об особом режиме для уходящих с российского рынка компаний - РИА Новости, 31.10.2023

В Кремле заявили об особом режиме для уходящих с российского рынка компаний

Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и готова создавать комфортные условия иностранному бизнесу, но в условиях квази-войны со стороны Запада в РФ... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:04

2023-10-31T13:04

2023-10-31T13:05

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дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и готова создавать комфортные условия иностранному бизнесу, но в условиях квази-войны со стороны Запада в РФ действует особый режим по отношению к уходящим западным компаниям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным источников Financial Times, западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. В случае, если они настаивают на получении иностранной валюты, им грозят задержки и потери в суммах, которые могут быть переведены за рубеж. "Очень важно понимать - Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций. Может быть кто-то скажет, что сейчас это звучит несколько противоречиво - нет. Вовсе нет. Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний, занимаются другими компаниями. И если уходят компании из одних стран, то компании из других стран проявляют повышенный интерес. Россия продолжает оставаться открытой страной и Россия продолжает быть заинтересованной, Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что те компании, которые работают в России, могут это подтвердить. "Но с учётом той, наверное, квази-войны, которая ведётся с Российской Федерацией коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении этих самых западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим", - отметил представитель Кремля. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230911/kompanii-1895455840.html

https://ria.ru/20230914/vozvraschenie-1896234611.html

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экономика, дмитрий песков, в мире, европа, украина