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В Кремле рассказали об условиях для выхода западных компаний с рынка - РИА Новости, 31.10.2023
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12:53 31.10.2023 (обновлено: 22:19 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/kompanii-1906397898.html
В Кремле рассказали об условиях для выхода западных компаний с рынка
В Кремле рассказали об условиях для выхода западных компаний с рынка - РИА Новости, 31.10.2023
В Кремле рассказали об условиях для выхода западных компаний с рынка
Западные компании будут выходить из России на условиях, которые предложит правительственная комиссия, взнос за эту процедуру не связан с курсом рубля, заявил... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:53
2023-10-31T22:19
экономика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Западные компании будут выходить из России на условиях, которые предложит правительственная комиссия, взнос за эту процедуру не связан с курсом рубля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным источников Financial Times, западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. В случае если они настаивают на получении иностранной валюты, им грозят задержки и потери в суммах, которые могут быть переведены за рубеж.&quot;Если говорить о концептуальном подходе, то, безусловно, те компании, которые уходят... Но выходить они будут на тех условиях, которые им скажут в комиссии. Вот такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует, и условия детальные все. Вся информация доступна в этой комиссии&quot;, — сказал чиновник.При этом он отметил, что взнос за выход западных компаний с российского рынка не связан с курсом рубля, который, как и все мировые валюты, подвержен волатильности.Он добавил, что, помимо уходящих с российского рынка компаний, есть и те, которые здесь остаются и "продолжают заниматься весьма и весьма рентабельным бизнесом, выгодным бизнесом".
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экономика, дмитрий песков, россия
Экономика, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле рассказали об условиях для выхода западных компаний с рынка

Песков: взнос за выход западных компаний с рынка России не связан с курсом рубля

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кремль, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Западные компании будут выходить из России на условиях, которые предложит правительственная комиссия, взнос за эту процедуру не связан с курсом рубля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По данным источников Financial Times, западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. В случае если они настаивают на получении иностранной валюты, им грозят задержки и потери в суммах, которые могут быть переведены за рубеж.
«

"Если говорить о концептуальном подходе, то, безусловно, те компании, которые уходят... Но выходить они будут на тех условиях, которые им скажут в комиссии. Вот такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует, и условия детальные все. Вся информация доступна в этой комиссии", сказал чиновник.

При этом он отметил, что взнос за выход западных компаний с российского рынка не связан с курсом рубля, который, как и все мировые валюты, подвержен волатильности.
Он добавил, что, помимо уходящих с российского рынка компаний, есть и те, которые здесь остаются и "продолжают заниматься весьма и весьма рентабельным бизнесом, выгодным бизнесом".
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ЭкономикаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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