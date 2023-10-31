https://ria.ru/20231031/kompanii-1906397898.html

В Кремле рассказали об условиях для выхода западных компаний с рынка

В Кремле рассказали об условиях для выхода западных компаний с рынка - РИА Новости, 31.10.2023

В Кремле рассказали об условиях для выхода западных компаний с рынка

Западные компании будут выходить из России на условиях, которые предложит правительственная комиссия, взнос за эту процедуру не связан с курсом рубля, заявил... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:53

2023-10-31T12:53

2023-10-31T22:19

экономика

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757274735_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_3f015608e5fd446a922747faac106fab.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Западные компании будут выходить из России на условиях, которые предложит правительственная комиссия, взнос за эту процедуру не связан с курсом рубля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным источников Financial Times, западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. В случае если они настаивают на получении иностранной валюты, им грозят задержки и потери в суммах, которые могут быть переведены за рубеж."Если говорить о концептуальном подходе, то, безусловно, те компании, которые уходят... Но выходить они будут на тех условиях, которые им скажут в комиссии. Вот такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует, и условия детальные все. Вся информация доступна в этой комиссии", — сказал чиновник.При этом он отметил, что взнос за выход западных компаний с российского рынка не связан с курсом рубля, который, как и все мировые валюты, подвержен волатильности.Он добавил, что, помимо уходящих с российского рынка компаний, есть и те, которые здесь остаются и "продолжают заниматься весьма и весьма рентабельным бизнесом, выгодным бизнесом".

https://ria.ru/20231020/rynok-1903985349.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дмитрий песков, россия