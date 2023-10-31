https://ria.ru/20231031/kitay-1906328954.html

МИД Китая выступил за мирное урегулирование на Украине и в Газе

МИД Китая выступил за мирное урегулирование на Украине и в Газе - РИА Новости, 31.10.2023

МИД Китая выступил за мирное урегулирование на Украине и в Газе

Китай продолжит продвигать мирное урегулирование украинского и палестино-израильского конфликтов, заявил во вторник помощник министра иностранных дел КНР Нун... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T06:01

2023-10-31T06:01

2023-10-31T06:01

в мире

китай

палестина

пекин

народно-освободительная армия китая

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

украина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай продолжит продвигать мирное урегулирование украинского и палестино-израильского конфликтов, заявил во вторник помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун. "Китай продолжит придерживаться основного направления по содействию примирению и проведению мирных переговоров, стимулировать вовлеченные страны укреплять взаимное доверие в области безопасности, устранять противоречия и разногласия посредством откровенного диалога и взаимодействия", - заявил Нун Жун, выступая на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности. По словам дипломата, "касательно украинского кризиса Китай будет придерживаться правильного направления по содействию примирению и проведению переговоров, призывая все стороны способствовать прекращению огня и деэскалации, а также создавать условия для возобновления переговоров". Говоря о палестино-израильском конфликте, Нун Жун добавил, что Китай будет продолжать активно подталкивать стороны к скорейшему прекращению огня и боевых действий, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, вернуть вопрос Палестины на правильный путь реализации плана "Два государства для двух народов", а также достичь комплексного, справедливого и долгосрочного урегулирования. Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20231031/kitay-1906328818.html

китай

палестина

пекин

украина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, палестина, пекин, народно-освободительная армия китая, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина, сектор газа