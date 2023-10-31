https://ria.ru/20231031/kitay-1906328954.html
МИД Китая выступил за мирное урегулирование на Украине и в Газе
МИД Китая выступил за мирное урегулирование на Украине и в Газе - РИА Новости, 31.10.2023
МИД Китая выступил за мирное урегулирование на Украине и в Газе
Китай продолжит продвигать мирное урегулирование украинского и палестино-израильского конфликтов, заявил во вторник помощник министра иностранных дел КНР Нун... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:01
2023-10-31T06:01
2023-10-31T06:01
в мире
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пекин
народно-освободительная армия китая
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
украина
сектор газа
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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай продолжит продвигать мирное урегулирование украинского и палестино-израильского конфликтов, заявил во вторник помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун. "Китай продолжит придерживаться основного направления по содействию примирению и проведению мирных переговоров, стимулировать вовлеченные страны укреплять взаимное доверие в области безопасности, устранять противоречия и разногласия посредством откровенного диалога и взаимодействия", - заявил Нун Жун, выступая на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности. По словам дипломата, "касательно украинского кризиса Китай будет придерживаться правильного направления по содействию примирению и проведению переговоров, призывая все стороны способствовать прекращению огня и деэскалации, а также создавать условия для возобновления переговоров". Говоря о палестино-израильском конфликте, Нун Жун добавил, что Китай будет продолжать активно подталкивать стороны к скорейшему прекращению огня и боевых действий, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, вернуть вопрос Палестины на правильный путь реализации плана "Два государства для двух народов", а также достичь комплексного, справедливого и долгосрочного урегулирования. Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
https://ria.ru/20231031/kitay-1906328818.html
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в мире, китай, палестина, пекин, народно-освободительная армия китая, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина, сектор газа
В мире, Китай, Палестина, Пекин, Народно-освободительная армия Китая, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Украина, Сектор Газа
МИД Китая выступил за мирное урегулирование на Украине и в Газе
МИД: Китай продолжит продвигать мирное урегулирование на Украине и в Газе