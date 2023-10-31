https://ria.ru/20231031/kitay-1906328818.html

В Китае заявили, что будут противостоять идеологической конфронтации

В Китае заявили, что будут противостоять идеологической конфронтации - РИА Новости, 31.10.2023

В Китае заявили, что будут противостоять идеологической конфронтации

Китай продолжит поддерживать диалог со всеми сторонами в области обеспечения глобальной безопасности, а также противостоять идеологическим линиям и... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T05:51

2023-10-31T05:51

2023-10-31T05:51

в мире

китай

пекин

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай продолжит поддерживать диалог со всеми сторонами в области обеспечения глобальной безопасности, а также противостоять идеологическим линиям и конфронтации, заявил во вторник помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун. "Китай продолжит участвовать в различных формах диалога и обменах со всеми сторонами по вопросам глобальной безопасности, работать со всеми сторонами над реализацией общего всестороннего сотрудничества и концепции устойчивой безопасности, а также противостоять идеологическим линиям, узким кругам и подстрекательству к расколу и конфронтации", - заявил Нун Жун, выступая на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Китай продолжит содействовать углублению политического взаимодействия и формированию консенсуса международного сообщества по сотрудничеству в преодолении вызовов и поддержании общей безопасности. Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html

китай

пекин

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в мире, китай, пекин, народно-освободительная армия китая