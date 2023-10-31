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В Китае заявили, что будут противостоять идеологической конфронтации - РИА Новости, 31.10.2023
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05:51 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/kitay-1906328818.html
В Китае заявили, что будут противостоять идеологической конфронтации
В Китае заявили, что будут противостоять идеологической конфронтации - РИА Новости, 31.10.2023
В Китае заявили, что будут противостоять идеологической конфронтации
Китай продолжит поддерживать диалог со всеми сторонами в области обеспечения глобальной безопасности, а также противостоять идеологическим линиям и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T05:51
2023-10-31T05:51
в мире
китай
пекин
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай продолжит поддерживать диалог со всеми сторонами в области обеспечения глобальной безопасности, а также противостоять идеологическим линиям и конфронтации, заявил во вторник помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун. "Китай продолжит участвовать в различных формах диалога и обменах со всеми сторонами по вопросам глобальной безопасности, работать со всеми сторонами над реализацией общего всестороннего сотрудничества и концепции устойчивой безопасности, а также противостоять идеологическим линиям, узким кругам и подстрекательству к расколу и конфронтации", - заявил Нун Жун, выступая на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Китай продолжит содействовать углублению политического взаимодействия и формированию консенсуса международного сообщества по сотрудничеству в преодолении вызовов и поддержании общей безопасности. Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
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в мире, китай, пекин, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Пекин, Народно-освободительная армия Китая
В Китае заявили, что будут противостоять идеологической конфронтации

Нун Жун: Китай продолжит противостоять идеологическим линиям и конфронтации

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китай продолжит поддерживать диалог со всеми сторонами в области обеспечения глобальной безопасности, а также противостоять идеологическим линиям и конфронтации, заявил во вторник помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун.
«
"Китай продолжит участвовать в различных формах диалога и обменах со всеми сторонами по вопросам глобальной безопасности, работать со всеми сторонами над реализацией общего всестороннего сотрудничества и концепции устойчивой безопасности, а также противостоять идеологическим линиям, узким кругам и подстрекательству к расколу и конфронтации", - заявил Нун Жун, выступая на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.
Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Китай продолжит содействовать углублению политического взаимодействия и формированию консенсуса международного сообщества по сотрудничеству в преодолении вызовов и поддержании общей безопасности.
Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
КНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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В миреКитайПекинНародно-освободительная армия Китая
 
 
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