https://ria.ru/20231031/kinolog-1906322616.html

Кинолог рассказал об опасности инвентаря для Хэллоуина для собаки

Кинолог рассказал об опасности инвентаря для Хэллоуина для собаки - РИА Новости, 31.10.2023

Кинолог рассказал об опасности инвентаря для Хэллоуина для собаки

Собаководам, отмечающим Хэллоуин, нужно быть особенно осторожными и внимательно отнестись к выбору костюмов и украшений для дома, чтобы не навредить своему... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T03:12

2023-10-31T03:12

2023-10-31T03:12

общество

россия

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Собаководам, отмечающим Хэллоуин, нужно быть особенно осторожными и внимательно отнестись к выбору костюмов и украшений для дома, чтобы не навредить своему питомцу, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября. Праздник имеет ирландские и шотландские корни, но популярен по всему миру, имеет своих последователей и в России. "Хэллоуин достаточно давно стал неофициальным осенним праздником. Принято наряжаться в костюмы, украшать дом, делать угощения из тыквы или использовать ее в качестве декора. Некоторые собаководы наряжают своих питомцев в костюмы с мелкими деталями, которые могут быть опасны для животного. Кроме того, оставленные сладости, леска от флажков и другие украшения могут заинтересовать собаку, что обернется проблемами со здоровьем любимца", - сказал Голубев. Тем собаководам, которые хотят непременно нарядить своего питомца, он посоветовал выбирать максимально комфортную одежду, например, футболку с интересным тематическим рисунком или свитер, которые после праздника можно будет использовать для прогулок. На одежде не должно быть перьев, бусин или страз, которые собака легко может отгрызть и проглотить. Кинолог напомнил, что собака точно может обойтись без костюма, который не приносит никакой пользы, или и вовсе сковывает движения. По его словам, лучше приобрести питомцу зимний комбинезон, который защитит его от холода и ветра во время зимних прогулок. Голубев также призвал внимательно относиться к выбору декораций для дома и минимизировать возможный контакт питомца с ними. Собака может пострадать, если разгрызет гирлянду, включенную в розетку, или попробует на вкус тыкву из вспененного поливинилхлорида. Такие изделия псу будет приятно жевать, но отложение в организме придающих пластику упругость фталатов чревато заболеваниями почек, печени и появлением репродуктивных проблем. "Если собака случайно откусит кусок от такой тыквы, это может вызвать серьезные проблемы с ЖКТ. Из-за хорошей пластичности этот кусочек не сможет выйти естественным путем ни с рвотой, ни через кишечник. Если пластик останется в желудке, он может вызывать спонтанные приступы рвоты, гастрита, у собаки может пропасть аппетит и упасть активность", - предупредил президент РКФ. Он порекомендовал приготовить из тыквы полезные лакомства для собаки. Например, этот овощ можно предложить в сыром виде, запечь или сделать печенье, добавив к тыквенному пюре печень, немного муки и яйцо.

https://ria.ru/20231031/khellouin-1906122958.html

https://ria.ru/20231029/kinolog-1905915237.html

https://ria.ru/20230917/sobaki-1896764235.html

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общество, россия, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)