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Хэллоуин – канун Дня всех святых

Хэллоуин – канун Дня всех святых - РИА Новости, 31.10.2023

Хэллоуин – канун Дня всех святых

В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T02:00

2023-10-31T02:00

2023-10-31T02:00

справки

в мире

хэллоуин

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В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно ходят в эту ночь среди людей. В этот день организуется карнавал, символом которого считается ведьма на метле и выдолбленная тыква, внутри которой зажжена свеча. Хэллоуин является аналогом кельтского праздника Самайн, также отмечавшегося в ночь на 1 ноября. У племен кельтов, проживавших на территории Англии, Ирландии и Северной Франции и деливших год на зиму и лето, день 31 октября считался последним днем уходящего года. С этого дня, по традиции кельтов, начиналась зима. Празднование Нового года происходило в ночь на первое ноября. В эту ночь, по древнему поверью кельтов, миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю. Кельты называли эту ночь Самайном. Для того чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали костюмы, состоящие из звериных голов и шкур, чтобы "отпугивать" злые силы. При этом люди собирались у костров и приносили в жертву урожай и животных. Символом праздника была тыква, которая означала не только окончание лета и сбора урожая, но и "отпугивала" злых духов огнем, который зажигался внутри нее. После завоевания кельтов римлянами в начале тысячелетия смешались традиции праздника кельтов и латинских праздников Фералия (приходился на конец октября; в этот день римляне поминали покойных) и дня Помоны, богини древесных плодов. В 313 году христианство стало господствующей религией Римской империи и постепенно распространилось по Европе. 13 мая 609 (по другим источникам – 610) года в Риме папа Бонифаций IV освятил в честь Богородицы и всех мучеников бывший языческий храм Пантеон. Этот день стал отмечаться как праздник Всех святых. В середине VIII века папа Григорий III освятил 1 ноября в честь всех святых одну из капелл собора святого Петра и в честь этого события передвинул дату празднования Дня всех святых на 1 ноября. Столетием позже папа Григорий IV сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь Всех святых. Ранее праздник носил название All Hallows Eve (Месса Всех Святых), а позже его стали называть Halloween.Первоначально праздник нашел народное отражение идеи торжества святости над злом. Перед Днем всех святых вся нечистая сила, все силы зла должны обратиться в бегство. Поэтому распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается. Наряжаясь в костюмы персонажей зла, люди праздновали торжество Бога и святости над этими силами, однако впоследствии христианский дух ушел из этого праздника. Как считают историки, смысл праздника кардинальным образом поменялся из-за традиции устраивать на Хэллоуин карнавалы. Она появилась лишь в XX веке в США: маленькие дети переодевались в костюм нечисти, ходили по домам и выпрашивали конфеты. К концу XX столетия традиция наряжаться на этот праздник стала популярной по всему миру.В США порядка 73% человек планируют принять участие в праздновании Хэллоуина в 2023 году. Хэллоуин приносит значительную сумму денег в экономику Соединенных Штатов, поскольку американцы тратят значительные суммы в это время. В 2023 году потребители США планируют потратить на Хэллоуин в общей сложности более 12 миллиардов долларов, большая часть из которых уходит на покупку костюмов, украшений для дома и конфет. В Америке появился еще один атрибут Хэллоуина – тыква. Сезон сбора этого овоща приходится именно на октябрь. Из тыквы вырезают светильник, который называется "фонарь Джека". Согласно ирландской средневековой легенде, фермеру по имени Джек удалось обмануть самого дьявола, выманив у него обещание не забирать душу фермера в ад после смерти. А поскольку его за грехи не пустили в рай, то дьявол "помог" приятелю – дал ему тлеющие угли из адского костра, дабы Джек мог осветить свой путь. И вырезал из репы фонарь, положив туда угольки. С тех пор светильник Джека – символ неприкаянной души, которая бродит в темноте. В странах Латинской Америки вместо Хэллоуина празднуют День всех мертвых. Хотя эти два ежегодных мероприятия связаны между собой, они сильно различаются по традициям. Несмотря на то, что темой Дня всех мертвых является смерть, главным смыслом праздника остается демонстрация любви и уважения к усопшим членам семьи. Особенно широко отмечается эта памятная дата в Мексике. В этот день в городах по всей стране празднующие надевают костюмы, связанные с тематикой смерти, устраивают парады и вечеринки, поют и танцуют, а также делают подношения потерянным близким. Самый грандиозный парад в честь Дня всех мертвых проходит в столице Мексики – городе Мехико. В ряде мусульманских странах Хэллоуин запрещен законом. Так, Национальный совет по фетвам Малайзии выпустил богословско-правовое постановление, запрещающее мусульманам участвовать в праздновании Хэллоуина. Запрет коснулся и некоторых стран Азии, граждане которых исповедуют буддизм. В Монголии, например, запретили отмечать Хэллоуин в школах из-за опасения, что чрезмерное заимствование элементов западной культуры может привести к вырождению местной буддистской традиции. В России праздник начал отмечаться с 1990-х годов, но в российской культуре он не очень прижился – согласно соцопросам, его отмечает менее 3% россиян. Религиозные деятели отмечают, что это чуждый для России праздник. Кроме того, в нынешнем виде Хэллоуин, по их мнению, – чисто светский фестиваль. По мнению 54% опрошенных россиян, празднование некоторых неофициальных праздников неуместно в нашей стране. Из этого числа респондентов большинство (71%) назвали таким праздником Хэллоуин. Об этом говорят результаты опроса, которые опубликовал институт общественного мнения "Анкетолог". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, хэллоуин