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Источник сообщил о контактах США с руководством ХАМАС - РИА Новости, 31.10.2023
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12:24 31.10.2023 (обновлено: 16:22 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/khamas-1906387413.html
Источник сообщил о контактах США с руководством ХАМАС
Источник сообщил о контактах США с руководством ХАМАС - РИА Новости, 31.10.2023
Источник сообщил о контактах США с руководством ХАМАС
США контактируют с руководством движения ХАМАС через Катар, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Дохе. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:24
2023-10-31T16:22
доха
сша
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
оон
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США контактируют с руководством движения ХАМАС через Катар, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Дохе."США ведут контакты с ХАМАС. Делают это через Катар", — рассказал собеседник агентства. При этом каких-либо подробностей он не привел.Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа, поскольку это "будет выгодно ХАМАС".В свою очередь, член политбюро и глава отдела по внешней политике палестинского движения Муса Абу Марзук заявил, что Соединенные Штаты взяли на себя руководство боевыми действиями в анклаве после "коллапса израильской армии в противостоянии с бригадами "Изз ад-Дин аль-Кассам".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html
https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html
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доха
сша
катар
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доха, сша, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, оон
Доха, США, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ООН
Источник сообщил о контактах США с руководством ХАМАС

США через Катар контактируют с руководством ХАМАС

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США контактируют с руководством движения ХАМАС через Катар, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Дохе.
"США ведут контакты с ХАМАС. Делают это через Катар", — рассказал собеседник агентства.
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При этом каких-либо подробностей он не привел.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа, поскольку это "будет выгодно ХАМАС".
В свою очередь, член политбюро и глава отдела по внешней политике палестинского движения Муса Абу Марзук заявил, что Соединенные Штаты взяли на себя руководство боевыми действиями в анклаве после "коллапса израильской армии в противостоянии с бригадами "Изз ад-Дин аль-Кассам".
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Вчера, 08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
 
ДохаСШАКатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильООН
 
 
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