https://ria.ru/20231031/khaker-1906342337.html

В Томске арестовали хакера, которого курировали украинские силовики

В Томске арестовали хакера, которого курировали украинские силовики - РИА Новости, 31.10.2023

В Томске арестовали хакера, которого курировали украинские силовики

Кировский районный суд Томска арестовал жителя региона, обвиняемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры России, которые координировались РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:14

2023-10-31T09:14

2023-10-31T09:14

происшествия

томск

украина

фсб

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НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Томска арестовал жителя региона, обвиняемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры России, которые координировались силовыми структурами Украины, сообщает во вторник УФСБ по Томской области. В ведомстве отметили, что сотрудники управления выявили и пресекли противоправную деятельность гражданина РФ, который оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины, в деятельности, направленной против безопасности России. "Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры. На основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена" в форме иного оказания помощи иностранному государству", - говорится в сообщении. Обвиняемый задержан. Кировский районный суд Томска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, отметили в УФСБ.

https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

томск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томск, украина, фсб