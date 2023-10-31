https://ria.ru/20231031/khaker-1906342337.html
В Томске арестовали хакера, которого курировали украинские силовики
В Томске арестовали хакера, которого курировали украинские силовики - РИА Новости, 31.10.2023
В Томске арестовали хакера, которого курировали украинские силовики
Кировский районный суд Томска арестовал жителя региона, обвиняемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры России, которые координировались РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:14
2023-10-31T09:14
2023-10-31T09:14
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Томска арестовал жителя региона, обвиняемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры России, которые координировались силовыми структурами Украины, сообщает во вторник УФСБ по Томской области. В ведомстве отметили, что сотрудники управления выявили и пресекли противоправную деятельность гражданина РФ, который оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины, в деятельности, направленной против безопасности России. "Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры. На основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена" в форме иного оказания помощи иностранному государству", - говорится в сообщении. Обвиняемый задержан. Кировский районный суд Томска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, отметили в УФСБ.
https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, томск, украина, фсб
Происшествия, Томск, Украина, ФСБ
В Томске арестовали хакера, которого курировали украинские силовики
ФСБ: в Томске обвинили в госизмене и арестовали хакера, которого курировал Киев
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Томска арестовал жителя региона, обвиняемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры России, которые координировались силовыми структурами Украины, сообщает во вторник УФСБ по Томской области.
В ведомстве отметили, что сотрудники управления выявили и пресекли противоправную деятельность гражданина РФ, который оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины, в деятельности, направленной против безопасности России.
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"Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры. На основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением ФСБ
России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена" в форме иного оказания помощи иностранному государству", - говорится в сообщении.
Обвиняемый задержан. Кировский районный суд Томска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, отметили в УФСБ.
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