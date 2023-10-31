https://ria.ru/20231031/karta-1906378298.html

Новые регионы добавят к большой кованой карте России в Крыму

Новые регионы добавят к большой кованой карте России в Крыму - РИА Новости, 31.10.2023

Новые регионы добавят к большой кованой карте России в Крыму

Четыре новых региона России – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области - кузнецы этих регионов добавляют к большой кованой карте России в Симферополе, сообщил РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:47

2023-10-31T11:47

2023-10-31T15:32

россия

общество

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Четыре новых региона России – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области - кузнецы этих регионов добавляют к большой кованой карте России в Симферополе, сообщил РИА Новости глава Саратовского отделения гильдии кузнецов России Сергей Сметанин. Кованая карта России была открыта в Крыму 4 ноября 2019 года, ко Дню народного единства. В создании 10-метровой 15-тонной карты принимали участие около 300 мастеров. Они приехали в Симферополь с фрагментами карты и символами своих регионов. Каждый регион России отмечен символом. К примеру, Крым на карте соединен с Кубанью Крымским мостом, Красноярск заметен своими природными столбами, а Оренбург – пуховым платком. Карта установлена в самом центре Симферополя, напротив здания правительства Крыма, в сквере имени Тренева. "Мы занимаемся восстановлением, реставрацией и присоединением новых регионов. Основа (для новых регионов) уже готова, этим непосредственно займутся кузнецы из Донецка и Луганска", - рассказал Сметанин. Донецкий и луганский кузнецы сейчас занимаются подготовкой металлического рельефа четырех новых регионов России. Они рассказали РИА Новости, что на каждом из элементов карты будут установлены символы областей и республик, пока не раскрыв, что именно будет представлять каждый регион. Кузнецы загрунтовали карту, затем предстоит ее покраска. Цветные детали карты окрашены не будут. Открыть обновленную карту планируется в День народного единства 4 ноября, добавил Сметанин.Члены гильдии кузнецов России, занимающиеся реставрацией и обновлением кованой инсталляции, в свою очередь сообщили РИА Новости, что новые регионы на железной карте России будут иметь символы, подчеркивающие их традиции и особенности. "Донецк отмечен главным символом – пальмой Мерцалова. Рабочий стал символом Луганска - здесь много промышленности. Визитная карточка Запорожской области – символ атома (там расположена Запорожская АЭС), а Херсонской области – арбуз и якорь (в области работает много портов) ", - рассказали в гильдии.

https://ria.ru/20231012/marshrut-1902167437.html

https://ria.ru/20220916/ussuriysk-1817223662.html

россия

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Кирилл Волков

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Кузнецы присоединяют к кованой карте России новые регионы. Кадры из Симферополя Кузнецы присоединяют к кованой карте России новые регионы. Кадры из Симферополя 2023-10-31T11:47 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область