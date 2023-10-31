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План Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на десять процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
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17:09 31.10.2023 (обновлено: 17:18 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/izrail-1906479383.html
План Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на десять процентов, пишут СМИ
План Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на десять процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
План Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на десять процентов, пишут СМИ
Путь к цели уничтожения палестинского движения ХАМАС преодолен на 10%, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:09
2023-10-31T17:18
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Путь к цели уничтожения палестинского движения ХАМАС преодолен на 10%, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника."Возможно, мы преодолели около 10% расстояния, необходимого для достижения цели свержения ХАМАС", - приводит издание слова чиновника.По информации издания, в израильских совете по нацбезопасности и МИД созданы две рабочие группы, которые отдельно друг от друга изучают разные варианты послевоенного управления Палестиной. Отмечается, что среди вариантов, предложенных министрами - установление международного контроля, создание совместно с Египтом механизма управления, а также передача власти в Газе палестинскому политику Мохаммеду Дахлану.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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Ольга Фомченкова
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
План Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на десять процентов, пишут СМИ

Israel Hayom: Израиль выполнил план по уничтожению ХАМАС на 10%

© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Путь к цели уничтожения палестинского движения ХАМАС преодолен на 10%, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"Возможно, мы преодолели около 10% расстояния, необходимого для достижения цели свержения ХАМАС", - приводит издание слова чиновника.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
По информации издания, в израильских совете по нацбезопасности и МИД созданы две рабочие группы, которые отдельно друг от друга изучают разные варианты послевоенного управления Палестиной. Отмечается, что среди вариантов, предложенных министрами - установление международного контроля, создание совместно с Египтом механизма управления, а также передача власти в Газе палестинскому политику Мохаммеду Дахлану.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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