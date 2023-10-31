https://ria.ru/20231031/izrail-1906436057.html

Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях с ХАМАС в глубине сектора Газа

Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях с ХАМАС в глубине сектора Газа - РИА Новости, 31.10.2023

Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях с ХАМАС в глубине сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине сектора Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил еврейского государства. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:46

2023-10-31T14:46

2023-10-31T16:24

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

оон

ближний восток

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине сектора Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил еврейского государства."В последние часы объединенные силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками ведут ожесточенные бои в глубине сектора Газа. Силы ЦАХАЛ атаковали форпост террористов ХАМАС на севере сектора Газа. Войска ликвидировали десятки террористов, уничтожили противотанковые расчеты и противотанковые пусковые позиции, наблюдательные пункты, а также захватили большое количество вооружения и взрывчатки", — говорится в публикации.Накануне израильский бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. В понедельник утром агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев сообщило, что израильские танки замечены на окраине города Газа.Сегодня представители ЦАХАЛ сообщили, что за сутки израильские военные поразили около 300 объектов ХАМАС. Утверждается, что они несколько раз попали под огонь противотанковых ракет и пулеметов и в ответ ликвидировали стрелявших, а также нанесли авиаудары по инфраструктуре.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html

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восточный иерусалим

ближний восток

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Бои в секторе Газа. Кадры армии Израиля Бои в секторе Газа. Кадры армии Израиля 2023-10-31T14:46 true PT0M27S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, ближний восток