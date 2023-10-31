https://ria.ru/20231031/izrail-1906430909.html

Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря

Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря - РИА Новости, 31.10.2023

Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о перехвате ракеты класса "земля — земля", летевшей со стороны Красного моря. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:29

2023-10-31T14:29

2023-10-31T15:09

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о перехвате ракеты класса "земля — земля", летевшей со стороны Красного моря."Ракета класса "земля — земля", запущенная по территории Государства Израиль из района Красного моря, успешно перехвачена противоракетным комплексом дальнего радиуса действия "Стрела". Системы обнаружения ВВС отслеживали траекторию ракеты, и она была перехвачена в наиболее подходящее время и в наиболее подходящем месте", — говорится в сообщении.

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2023

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году