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Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря - РИА Новости, 31.10.2023
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о перехвате ракеты класса "земля — земля", летевшей со стороны Красного моря. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:29
2023-10-31T14:29
2023-10-31T15:09
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о перехвате ракеты класса "земля — земля", летевшей со стороны Красного моря."Ракета класса "земля — земля", запущенная по территории Государства Израиль из района Красного моря, успешно перехвачена противоракетным комплексом дальнего радиуса действия "Стрела". Системы обнаружения ВВС отслеживали траекторию ракеты, и она была перехвачена в наиболее подходящее время и в наиболее подходящем месте", — говорится в сообщении.
РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую со стороны Красного моря