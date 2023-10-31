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Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря - РИА Новости, 31.10.2023
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14:29 31.10.2023 (обновлено: 15:09 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/izrail-1906430909.html
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря - РИА Новости, 31.10.2023
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о перехвате ракеты класса "земля — земля", летевшей со стороны Красного моря. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:29
2023-10-31T15:09
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о перехвате ракеты класса "земля — земля", летевшей со стороны Красного моря."Ракета класса "земля — земля", запущенная по территории Государства Израиль из района Красного моря, успешно перехвачена противоракетным комплексом дальнего радиуса действия "Стрела". Системы обнаружения ВВС отслеживали траекторию ракеты, и она была перехвачена в наиболее подходящее время и в наиболее подходящем месте", — говорится в сообщении.
РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую с Красного моря

Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, летевшую со стороны Красного моря

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника
Израильская бронетехника - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о перехвате ракеты класса "земля — земля", летевшей со стороны Красного моря.
"Ракета класса "земля — земля", запущенная по территории Государства Израиль из района Красного моря, успешно перехвачена противоракетным комплексом дальнего радиуса действия "Стрела". Системы обнаружения ВВС отслеживали траекторию ракеты, и она была перехвачена в наиболее подходящее время и в наиболее подходящем месте", — говорится в сообщении.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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