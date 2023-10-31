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Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Метула - РИА Новости, 31.10.2023
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14:15 31.10.2023 (обновлено: 14:17 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/izrail-1906425836.html
Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Метула
Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Метула - РИА Новости, 31.10.2023
Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Метула
Сирены воздушной тревоги звучат в израильском городе Метула, который расположен у границы с Ливаном, следует из сообщения Армии обороны Израиля. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:15
2023-10-31T14:17
в мире
израиль
ливан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в израильском городе Метула, который расположен у границы с Ливаном, следует из сообщения Армии обороны Израиля. "В Метуле, на севере Израиля, прозвучали сирены", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html
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в мире, израиль, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Метула

Сирены воздушной тревоги звучат в израильском городе Метула у границы с Ливаном

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты на танке недалеко от границы с Ливаном
Израильские солдаты на танке недалеко от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты на танке недалеко от границы с Ливаном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в израильском городе Метула, который расположен у границы с Ливаном, следует из сообщения Армии обороны Израиля.
"В Метуле, на севере Израиля, прозвучали сирены", - говорится в сообщении.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Партнеры кинули Вашингтон. Мировое сообщество вынесло оценку войне в Газе
Вчера, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильЛиванХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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