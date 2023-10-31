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В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ* - РИА Новости, 31.10.2023
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10:21 31.10.2023 (обновлено: 10:27 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/izrail-1906353340.html
В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ*
В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ* - РИА Новости, 31.10.2023
В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ*
Полиция Израиля совместно со службой внутренней безопасности Израиля Шин Бет задержала трех человек на севере Израиля по подозрению в причастности к... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:21
2023-10-31T10:27
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Полиция Израиля совместно со службой внутренней безопасности Израиля Шин Бет задержала трех человек на севере Израиля по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*) и подготовке теракта, сообщила во вторник газета Haaretz. "Полиция Израиля и служба безопасности Шин Бет во вторник заявили о задержании трех жителей… городов Арраба и Сахнин по подозрению в связях с ИГ* и подготовке террористического акта", - пишет издание.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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РИА Новости
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ*

Haaretz: на севере Израиля задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудник правоохранительных органов Израиля
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудник правоохранительных органов Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Полиция Израиля совместно со службой внутренней безопасности Израиля Шин Бет задержала трех человек на севере Израиля по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*) и подготовке теракта, сообщила во вторник газета Haaretz.
"Полиция Израиля и служба безопасности Шин Бет во вторник заявили о задержании трех жителей… городов Арраба и Сахнин по подозрению в связях с ИГ* и подготовке террористического акта", - пишет издание.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
 
ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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