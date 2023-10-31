https://ria.ru/20231031/izrail-1906353340.html
В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ*
В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ* - РИА Новости, 31.10.2023
В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ*
Полиция Израиля совместно со службой внутренней безопасности Израиля Шин Бет задержала трех человек на севере Израиля по подозрению в причастности к... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:21
2023-10-31T10:21
2023-10-31T10:27
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848081805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c403b7193b54b6938a6a0da2ac7e4a81.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Полиция Израиля совместно со службой внутренней безопасности Израиля Шин Бет задержала трех человек на севере Израиля по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*) и подготовке теракта, сообщила во вторник газета Haaretz. "Полиция Израиля и служба безопасности Шин Бет во вторник заявили о задержании трех жителей… городов Арраба и Сахнин по подозрению в связях с ИГ* и подготовке террористического акта", - пишет издание.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848081805_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_2cf103b09ffe7ef8fcd17b33e207e599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ*
Haaretz: на севере Израиля задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ