https://ria.ru/20231031/izrail-1906353340.html

В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ*

В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ* - РИА Новости, 31.10.2023

В Израиле задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ*

Полиция Израиля совместно со службой внутренней безопасности Израиля Шин Бет задержала трех человек на севере Израиля по подозрению в причастности к... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:21

2023-10-31T10:21

2023-10-31T10:27

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Полиция Израиля совместно со службой внутренней безопасности Израиля Шин Бет задержала трех человек на севере Израиля по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*) и подготовке теракта, сообщила во вторник газета Haaretz. "Полиция Израиля и служба безопасности Шин Бет во вторник заявили о задержании трех жителей… городов Арраба и Сахнин по подозрению в связях с ИГ* и подготовке террористического акта", - пишет издание.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году