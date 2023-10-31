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Армия Израиля заявила о более чем 300 ударах по объектам ХАМАС за сутки - РИА Новости, 31.10.2023
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09:13 31.10.2023 (обновлено: 10:13 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/izrail-1906341560.html
Армия Израиля заявила о более чем 300 ударах по объектам ХАМАС за сутки
Армия Израиля заявила о более чем 300 ударах по объектам ХАМАС за сутки - РИА Новости, 31.10.2023
Армия Израиля заявила о более чем 300 ударах по объектам ХАМАС за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки поразила около 300 объектов ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:13
2023-10-31T10:13
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки поразила около 300 объектов ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале.&quot;За прошедшие сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ поразили приблизительно 300 целей, включая &lt;…&gt; ракетные пусковые установки &lt;…&gt; а также военные укрепления внутри подземных тоннелей, принадлежащих ХАМАС&quot;, — говорится в публикации.В ЦАХАЛ добавили, что в ходе наземных операций израильские военнослужащие несколько раз попали под огонь противотанковых ракет и пулеметов. В ответ они ликвидировали стрелявших и нанесли авиаудары по инфраструктуре.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о более чем 300 ударах по объектам ХАМАС за сутки

ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по более чем 300 военным объектам ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки поразила около 300 объектов ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале.
«

"За прошедшие сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ поразили приблизительно 300 целей, включая <…> ракетные пусковые установки <…> а также военные укрепления внутри подземных тоннелей, принадлежащих ХАМАС", — говорится в публикации.

В ЦАХАЛ добавили, что в ходе наземных операций израильские военнослужащие несколько раз попали под огонь противотанковых ракет и пулеметов. В ответ они ликвидировали стрелявших и нанесли авиаудары по инфраструктуре.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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