https://ria.ru/20231031/izrail-1906341560.html
Армия Израиля заявила о более чем 300 ударах по объектам ХАМАС за сутки
Армия Израиля заявила о более чем 300 ударах по объектам ХАМАС за сутки - РИА Новости, 31.10.2023
Армия Израиля заявила о более чем 300 ударах по объектам ХАМАС за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки поразила около 300 объектов ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:13
2023-10-31T09:13
2023-10-31T10:13
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902876743_0:156:3072:1883_1920x0_80_0_0_cfdffb991ad8fd80090c08ff0af48898.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки поразила около 300 объектов ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале."За прошедшие сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ поразили приблизительно 300 целей, включая <…> ракетные пусковые установки <…> а также военные укрепления внутри подземных тоннелей, принадлежащих ХАМАС", — говорится в публикации.В ЦАХАЛ добавили, что в ходе наземных операций израильские военнослужащие несколько раз попали под огонь противотанковых ракет и пулеметов. В ответ они ликвидировали стрелявших и нанесли авиаудары по инфраструктуре.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902876743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8e1c4498d55e91da449980f0fa07b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о более чем 300 ударах по объектам ХАМАС за сутки
ЦАХАЛ заявил, что за сутки нанес удары по более чем 300 военным объектам ХАМАС
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости
. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки поразила около 300 объектов ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале
.
«
"За прошедшие сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ поразили приблизительно 300 целей, включая <…> ракетные пусковые установки <…> а также военные укрепления внутри подземных тоннелей, принадлежащих ХАМАС", — говорится в публикации.
В ЦАХАЛ добавили, что в ходе наземных операций израильские военнослужащие несколько раз попали под огонь противотанковых ракет и пулеметов. В ответ они ликвидировали стрелявших и нанесли авиаудары по инфраструктуре.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.