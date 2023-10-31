Нетаньяху заявил о новом этапе войны с ХАМАС

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Израиль перешел к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС и расширяет действия в секторе Газа, говорится в заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, опубликованном в соцсети X.Он подчеркнул, что Израиль поставил перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС и делает это систематически."Первый блокирующий этап завершен. Второй этап — удары по ним с воздуха — продолжается все время. Третий этап — Армия обороны Израиля расширила наземное вторжение в сектор Газа. Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, поэтапного прогресса", — сказал Нетаньяху.О расширении военных действий в секторе Газа военное руководство Израиля объявило 28 октября. При этом подчеркивалось, что о полномасштабном наземном наступлении речи не идет. Но представители ЦАХАЛ ежедневно отчитываются о наземных операциях и рейдах на территории анклава с привлечением бронетанковых и инженерных войск, а также артиллерии.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Израиль перешел к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС и расширяет действия в секторе Газа, говорится в заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, опубликованном в соцсети X.
Он подчеркнул, что Израиль поставил перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС и делает это систематически.
«
"Первый блокирующий этап завершен. Второй этап — удары по ним с воздуха — продолжается все время. Третий этап — Армия обороны Израиля расширила наземное вторжение в сектор Газа. Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, поэтапного прогресса", — сказал Нетаньяху.
О расширении военных действий в секторе Газа военное руководство Израиля объявило 28 октября. При этом подчеркивалось, что о полномасштабном наземном наступлении речи не идет. Но представители ЦАХАЛ ежедневно отчитываются о наземных операциях и рейдах на территории анклава с привлечением бронетанковых и инженерных войск, а также артиллерии.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.
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