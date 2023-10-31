https://ria.ru/20231031/izrail-1906313602.html

Израиль призвал организации осудить использование больниц ХАМАС

Израиль призвал организации осудить использование больниц ХАМАС - РИА Новости, 31.10.2023

Израиль призвал организации осудить использование больниц ХАМАС

Международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), "Врачи без границ" и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T00:44

2023-10-31T00:44

2023-10-31T00:44

в мире

израиль

хамас

оон

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

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ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), "Врачи без границ" и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), должны осудить использование больницы Аль-Шифа в Газе боевиками ХАМАС в военных целях, заявили на брифинге в Женеве представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус и постпред страны в ООН в Женеве Мейрав Эйлон Шахар. "И я просто добавлю, что мы поделились информацией, и мы ожидаем, что международное сообщество и международные организации, включая ВОЗ, но не только, осудят ХАМАС за использование этих охраняемых объектов (больницы – ред.) в военных целях", - сказал Эйлон Шахар на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Конрикус уточнил, что ХАМАС использует больницу Аль-Шифа в Газе для своих военных операций с вооруженными людьми внутри, подвергая опасности пациентов и медицинский персонал. "Я думаю, что было бы очень желательно, чтобы БАПОР, "Врачи без границ" и другие организации действительно сказали: да, мы видели боевиков ХАМАС, и мы видели вооруженных людей в больнице Аль-Шифа, и мы думаем, что это опасно, и мы заботимся о людях, которые там лечатся, пациентах, и это подвергает их опасности, это нарушение защищенной инфраструктуры, и ответственность лежит на ХАМАС", - подчеркнул представитель израильской армии. В пятницу представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн заявил, что с 7 октября в Газе было зарегистрировано около 75 атак на сферу здравоохранения, 16 медработников убиты и 30 ранены, 34 медицинских центра повреждены в результате бомбардировок. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/gaza-1906312090.html

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в мире, израиль, хамас, оон, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина