Рейтинг@Mail.ru
В Ираке два дрона атаковали американскую базу, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 31.10.2023 (обновлено: 10:05 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/irak-1906343282.html
В Ираке два дрона атаковали американскую базу, сообщили СМИ
В Ираке два дрона атаковали американскую базу, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
В Ираке два дрона атаковали американскую базу, сообщили СМИ
Два дрона нанесли удары по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке, повреждений и пострадавших не зафиксировано, передает Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:19
2023-10-31T10:05
в мире
ирак
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Два дрона нанесли удары по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке, повреждений и пострадавших не зафиксировано, передает Рейтер со ссылкой на источники.&quot;Два вооруженных дрона атаковали иракскую авиабазу Айн-аль-Асад, на которой находятся американские силы, пострадавших или повреждений нет&quot;, — сказал собеседник агентства.Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды — в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ираке два дрона атаковали американскую базу, сообщили СМИ

Рейтер: в Ираке два дрона атаковали американскую базу Айн-аль-Асад

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Два дрона нанесли удары по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке, повреждений и пострадавших не зафиксировано, передает Рейтер со ссылкой на источники.
«

"Два вооруженных дрона атаковали иракскую авиабазу Айн-аль-Асад, на которой находятся американские силы, пострадавших или повреждений нет", — сказал собеседник агентства.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.
По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды — в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
 
В миреИракОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала