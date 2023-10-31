https://ria.ru/20231031/irak-1906343282.html
В Ираке два дрона атаковали американскую базу, сообщили СМИ
В Ираке два дрона атаковали американскую базу, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
В Ираке два дрона атаковали американскую базу, сообщили СМИ
Два дрона нанесли удары по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке, повреждений и пострадавших не зафиксировано, передает Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:19
2023-10-31T09:19
2023-10-31T10:05
в мире
ирак
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Два дрона нанесли удары по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке, повреждений и пострадавших не зафиксировано, передает Рейтер со ссылкой на источники."Два вооруженных дрона атаковали иракскую авиабазу Айн-аль-Асад, на которой находятся американские силы, пострадавших или повреждений нет", — сказал собеседник агентства.Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды — в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ираке два дрона атаковали американскую базу, сообщили СМИ
Рейтер: в Ираке два дрона атаковали американскую базу Айн-аль-Асад