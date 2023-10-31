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ЕС назвал происходящее на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмом - РИА Новости, 31.10.2023
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23:51 31.10.2023 (обновлено: 23:52 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/iordan-1906563522.html
ЕС назвал происходящее на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмом
ЕС назвал происходящее на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмом - РИА Новости, 31.10.2023
ЕС назвал происходящее на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмом
В ЕС жестко осудили участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан на фоне продолжающейся... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:51
2023-10-31T23:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
евросоюз
хамас
жозеп боррель
западный берег реки иордан
израиль
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В ЕС жестко осудили участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан на фоне продолжающейся операции в секторе Газа, назвали происходящее "поселенческим терроризмом". "Всплеск поселенческого терроризма на Западном берегу привел к очень большому числу жертв среди гражданского населения и к изгнанию палестинцев из своих домов. Ситуация может выйти из-под контроля и причинить невыразимые страдания местному населению. Необходимы срочные меры", - говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС. Там подчеркнули, что "Израиль обязан защитить гражданское население на Западном Берегу от экстремистского насилия со стороны поселенцев, привлечь виновных к ответственности и обеспечить вмешательство израильской армии". Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан. По данным палестинской стороны, с 7 октября более 120 палестинцев были убиты в результате действий израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Сообщается также, что палестинцев заставляют покидать свои дома. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, евросоюз, хамас, жозеп боррель, западный берег реки иордан, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Евросоюз, ХАМАС, Жозеп Боррель, Западный берег реки Иордан, Израиль, В мире
ЕС назвал происходящее на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмом

ЕС назвал нападения на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмом

© AP Photo / Nasser NasserИзраильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В ЕС жестко осудили участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан на фоне продолжающейся операции в секторе Газа, назвали происходящее "поселенческим терроризмом".
"Всплеск поселенческого терроризма на Западном берегу привел к очень большому числу жертв среди гражданского населения и к изгнанию палестинцев из своих домов. Ситуация может выйти из-под контроля и причинить невыразимые страдания местному населению. Необходимы срочные меры", - говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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27 октября, 08:00
Там подчеркнули, что "Израиль обязан защитить гражданское население на Западном Берегу от экстремистского насилия со стороны поселенцев, привлечь виновных к ответственности и обеспечить вмешательство израильской армии".
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан.
По данным палестинской стороны, с 7 октября более 120 палестинцев были убиты в результате действий израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Сообщается также, что палестинцев заставляют покидать свои дома.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕвросоюзХАМАСЖозеп БоррельЗападный берег реки ИорданИзраильВ мире
 
 
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