https://ria.ru/20231031/iordan-1906563522.html

ЕС назвал происходящее на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмом

ЕС назвал происходящее на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмом - РИА Новости, 31.10.2023

ЕС назвал происходящее на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмом

В ЕС жестко осудили участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан на фоне продолжающейся... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:51

2023-10-31T23:51

2023-10-31T23:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

евросоюз

хамас

жозеп боррель

западный берег реки иордан

израиль

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В ЕС жестко осудили участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан на фоне продолжающейся операции в секторе Газа, назвали происходящее "поселенческим терроризмом". "Всплеск поселенческого терроризма на Западном берегу привел к очень большому числу жертв среди гражданского населения и к изгнанию палестинцев из своих домов. Ситуация может выйти из-под контроля и причинить невыразимые страдания местному населению. Необходимы срочные меры", - говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС. Там подчеркнули, что "Израиль обязан защитить гражданское население на Западном Берегу от экстремистского насилия со стороны поселенцев, привлечь виновных к ответственности и обеспечить вмешательство израильской армии". Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан. По данным палестинской стороны, с 7 октября более 120 палестинцев были убиты в результате действий израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Сообщается также, что палестинцев заставляют покидать свои дома. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

западный берег реки иордан

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, евросоюз, хамас, жозеп боррель, западный берег реки иордан, израиль, в мире