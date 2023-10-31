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Три европейские страны готовятся отправить судно с гумпомощью в сектор Газа - РИА Новости, 31.10.2023
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17:46 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/gumpomosch-1906489324.html
Три европейские страны готовятся отправить судно с гумпомощью в сектор Газа
Три европейские страны готовятся отправить судно с гумпомощью в сектор Газа - РИА Новости, 31.10.2023
Три европейские страны готовятся отправить судно с гумпомощью в сектор Газа
Франция, Великобритания и Нидерланды готовят план по отправке судна с гумпомощью в сектор Газа, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:46
2023-10-31T17:46
в мире
нидерланды
франция
великобритания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Франция, Великобритания и Нидерланды готовят план по отправке судна с гумпомощью в сектор Газа, пишет газета Financial Times. По данным издания, идея обсуждалась в ходе визитов лидеров Франции и Нидерландов Эммануэля Макрона и Марка Рютте в Израиль на прошлой неделе. Согласно источникам газеты, Великобритания также рассматривает идею отправки помощи по морю. "Море - это, конечно, одна из возможностей. Мы знаем, что французы уже отправили свое судно с медпомощью", - заявила газете министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Переговоры о том, как именно будет работать морской маршрут, еще ведутся, и есть вероятность, что схема отправки не сработает, сообщают источники. Пока не известно, согласится ли на этот план Израиль. При этом неназванный израильский чиновник заявил, что страна может согласиться на поставки помощи в сектор Газа морем, если будет работать механизм проверки перевозимого на судах.
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в мире, нидерланды, франция, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Нидерланды, Франция, Великобритания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Три европейские страны готовятся отправить судно с гумпомощью в сектор Газа

FT: Франция, Британия и Нидерланды готовятся отправить судно с гумпомощью в Газу

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Франция, Великобритания и Нидерланды готовят план по отправке судна с гумпомощью в сектор Газа, пишет газета Financial Times.
По данным издания, идея обсуждалась в ходе визитов лидеров Франции и Нидерландов Эммануэля Макрона и Марка Рютте в Израиль на прошлой неделе. Согласно источникам газеты, Великобритания также рассматривает идею отправки помощи по морю.
"Море - это, конечно, одна из возможностей. Мы знаем, что французы уже отправили свое судно с медпомощью", - заявила газете министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Переговоры о том, как именно будет работать морской маршрут, еще ведутся, и есть вероятность, что схема отправки не сработает, сообщают источники. Пока не известно, согласится ли на этот план Израиль. При этом неназванный израильский чиновник заявил, что страна может согласиться на поставки помощи в сектор Газа морем, если будет работать механизм проверки перевозимого на судах.
 
В миреНидерландыФранцияВеликобританияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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