https://ria.ru/20231031/gumpomosch-1906489324.html

Три европейские страны готовятся отправить судно с гумпомощью в сектор Газа

Три европейские страны готовятся отправить судно с гумпомощью в сектор Газа - РИА Новости, 31.10.2023

Три европейские страны готовятся отправить судно с гумпомощью в сектор Газа

Франция, Великобритания и Нидерланды готовят план по отправке судна с гумпомощью в сектор Газа, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:46

2023-10-31T17:46

2023-10-31T17:46

в мире

нидерланды

франция

великобритания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902791948_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d91959f52e0e25886dd90944264d7807.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Франция, Великобритания и Нидерланды готовят план по отправке судна с гумпомощью в сектор Газа, пишет газета Financial Times. По данным издания, идея обсуждалась в ходе визитов лидеров Франции и Нидерландов Эммануэля Макрона и Марка Рютте в Израиль на прошлой неделе. Согласно источникам газеты, Великобритания также рассматривает идею отправки помощи по морю. "Море - это, конечно, одна из возможностей. Мы знаем, что французы уже отправили свое судно с медпомощью", - заявила газете министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Переговоры о том, как именно будет работать морской маршрут, еще ведутся, и есть вероятность, что схема отправки не сработает, сообщают источники. Пока не известно, согласится ли на этот план Израиль. При этом неназванный израильский чиновник заявил, что страна может согласиться на поставки помощи в сектор Газа морем, если будет работать механизм проверки перевозимого на судах.

нидерланды

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, франция, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году