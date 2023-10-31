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Жители Орловской области передали для бойцов СВО картофель и теплые вещи - РИА Новости, 31.10.2023
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Надежные люди
 
16:41 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/gumpomosch-1906471140.html
Жители Орловской области передали для бойцов СВО картофель и теплые вещи
Жители Орловской области передали для бойцов СВО картофель и теплые вещи - РИА Новости, 31.10.2023
Жители Орловской области передали для бойцов СВО картофель и теплые вещи
Жители Орловской области передали для отправки военным в зону спецоперации картофель, яблоки, теплые носки, перчатки и шапки, с очередным гуманитарным грузом... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:41
2023-10-31T16:41
надежные люди
орловская область
донбасс
орловский район
единая россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители Орловской области передали для отправки военным в зону спецоперации картофель, яблоки, теплые носки, перчатки и шапки, с очередным гуманитарным грузом продукты и вещи будут отправлены в Донбасс, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "Полтонны картофеля передали фермеры Александр и Евгений из села Становой Колодезь. 10 ящиков яблок попросили отвезти в подразделения садоводы Орловского района. Участники творческих коллективов сельских домов культуры связали для солдат теплые носки, перчатки и шапки", – говорится в сообщении. Отмечается, что с просьбой отправить свою посылку военным жители Орловской области обращаются в общественную приемную "Единой России". Переданные продукты и вещи войдут в состав очередного гуманитарного конвоя, который отправится в Донбасс на следующей неделе. "Готовность объединиться в трудную минуту – отличительная черта нашего многонационального народа. Лучший способ отметить праздник – всем вместе оказать поддержку бойцам, выполняющим задачи СВО. Сегодня мы работаем по заявкам командиров воинских подразделений, в груз войдут инструменты и запчасти для техники, необходимые в быту вещи. Приятным подарком для ребят станут и посылки, собранные нашими земляками", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, слова которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231017/pomosch-1903272009.html
https://ria.ru/20231003/peredacha-1900219353.html
орловская область
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орловская область, донбасс, орловский район, единая россия
Надежные люди, Орловская область, Донбасс, Орловский район, Единая Россия
Жители Орловской области передали для бойцов СВО картофель и теплые вещи

Жители Орловской области передали для бойцов СВО картофель, яблоки и теплые вещи

© Фото : Орловское региональное отделение партии "Единая Россия"Картофель из Орловской области для бойцов спецоперации
Картофель из Орловской области для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Орловское региональное отделение партии "Единая Россия"
Картофель из Орловской области для бойцов спецоперации
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители Орловской области передали для отправки военным в зону спецоперации картофель, яблоки, теплые носки, перчатки и шапки, с очередным гуманитарным грузом продукты и вещи будут отправлены в Донбасс, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
«
"Полтонны картофеля передали фермеры Александр и Евгений из села Становой Колодезь. 10 ящиков яблок попросили отвезти в подразделения садоводы Орловского района. Участники творческих коллективов сельских домов культуры связали для солдат теплые носки, перчатки и шапки", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что с просьбой отправить свою посылку военным жители Орловской области обращаются в общественную приемную "Единой России". Переданные продукты и вещи войдут в состав очередного гуманитарного конвоя, который отправится в Донбасс на следующей неделе.
"Готовность объединиться в трудную минуту – отличительная черта нашего многонационального народа. Лучший способ отметить праздник – всем вместе оказать поддержку бойцам, выполняющим задачи СВО. Сегодня мы работаем по заявкам командиров воинских подразделений, в груз войдут инструменты и запчасти для техники, необходимые в быту вещи. Приятным подарком для ребят станут и посылки, собранные нашими земляками", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, слова которого цитирует пресс-служба.
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Надежные людиОрловская областьДонбассОрловский районЕдиная Россия
 
 
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