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Жители Орловской области передали для бойцов СВО картофель и теплые вещи

Жители Орловской области передали для бойцов СВО картофель и теплые вещи - РИА Новости, 31.10.2023

Жители Орловской области передали для бойцов СВО картофель и теплые вещи

Жители Орловской области передали для отправки военным в зону спецоперации картофель, яблоки, теплые носки, перчатки и шапки, с очередным гуманитарным грузом... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:41

2023-10-31T16:41

2023-10-31T16:41

надежные люди

орловская область

донбасс

орловский район

единая россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители Орловской области передали для отправки военным в зону спецоперации картофель, яблоки, теплые носки, перчатки и шапки, с очередным гуманитарным грузом продукты и вещи будут отправлены в Донбасс, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "Полтонны картофеля передали фермеры Александр и Евгений из села Становой Колодезь. 10 ящиков яблок попросили отвезти в подразделения садоводы Орловского района. Участники творческих коллективов сельских домов культуры связали для солдат теплые носки, перчатки и шапки", – говорится в сообщении. Отмечается, что с просьбой отправить свою посылку военным жители Орловской области обращаются в общественную приемную "Единой России". Переданные продукты и вещи войдут в состав очередного гуманитарного конвоя, который отправится в Донбасс на следующей неделе. "Готовность объединиться в трудную минуту – отличительная черта нашего многонационального народа. Лучший способ отметить праздник – всем вместе оказать поддержку бойцам, выполняющим задачи СВО. Сегодня мы работаем по заявкам командиров воинских подразделений, в груз войдут инструменты и запчасти для техники, необходимые в быту вещи. Приятным подарком для ребят станут и посылки, собранные нашими земляками", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231017/pomosch-1903272009.html

https://ria.ru/20231003/peredacha-1900219353.html

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орловская область, донбасс, орловский район, единая россия