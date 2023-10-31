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В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью, заявил Израиль
В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью, заявил Израиль - РИА Новости, 31.10.2023
В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью, заявил Израиль
Одновременно 80 грузовиков с гуманитарной помощью сейчас проходят проверку перед тем, как въехать в сектор Газа через КПП "Рафах", сообщил в социальной сети X... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:22
2023-10-31T13:22
2023-10-31T13:22
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Одновременно 80 грузовиков с гуманитарной помощью сейчас проходят проверку перед тем, как въехать в сектор Газа через КПП "Рафах", сообщил в социальной сети X офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны."Крупнейшая доставка помощи с начала войны: 80 грузовиков с медикаментами, продовольствием и водой начали проходить проверку при подготовке к въезду в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах", - говорится в сообщении COGAT.По данным COGAT, за последние десять дней в сектор Газа прибыли более 170 грузовиков с сотнями тонн гуманитарной помощи для жителей анклава. В понедельник в канцелярии израильского премьера заявили, что помощь поступает не от Израиля, а от международных организаций, отметив, что поставки предназначены для гражданского населения, которые будут прекращены, если выяснится, что их забирает ХАМАС.
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью, заявил Израиль
МО Израиля: в сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью