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В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью, заявил Израиль - РИА Новости, 31.10.2023
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13:22 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/gumpomosch-1906404636.html
В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью, заявил Израиль
В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью, заявил Израиль - РИА Новости, 31.10.2023
В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью, заявил Израиль
Одновременно 80 грузовиков с гуманитарной помощью сейчас проходят проверку перед тем, как въехать в сектор Газа через КПП "Рафах", сообщил в социальной сети X... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:22
2023-10-31T13:22
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Одновременно 80 грузовиков с гуманитарной помощью сейчас проходят проверку перед тем, как въехать в сектор Газа через КПП "Рафах", сообщил в социальной сети X офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны."Крупнейшая доставка помощи с начала войны: 80 грузовиков с медикаментами, продовольствием и водой начали проходить проверку при подготовке к въезду в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах", - говорится в сообщении COGAT.По данным COGAT, за последние десять дней в сектор Газа прибыли более 170 грузовиков с сотнями тонн гуманитарной помощи для жителей анклава. В понедельник в канцелярии израильского премьера заявили, что помощь поступает не от Израиля, а от международных организаций, отметив, что поставки предназначены для гражданского населения, которые будут прекращены, если выяснится, что их забирает ХАМАС.
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью, заявил Израиль

МО Израиля: в сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гумпомощью

© AP Photo / Ariel SchalitСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Сектор Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Одновременно 80 грузовиков с гуманитарной помощью сейчас проходят проверку перед тем, как въехать в сектор Газа через КПП "Рафах", сообщил в социальной сети X офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны.
«
"Крупнейшая доставка помощи с начала войны: 80 грузовиков с медикаментами, продовольствием и водой начали проходить проверку при подготовке к въезду в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах", - говорится в сообщении COGAT.
По данным COGAT, за последние десять дней в сектор Газа прибыли более 170 грузовиков с сотнями тонн гуманитарной помощи для жителей анклава.
В понедельник в канцелярии израильского премьера заявили, что помощь поступает не от Израиля, а от международных организаций, отметив, что поставки предназначены для гражданского населения, которые будут прекращены, если выяснится, что их забирает ХАМАС.
 
ИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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