https://ria.ru/20231031/gospodderzhka-1906438049.html

Программы господдержки: доступные кредиты малому бизнесу

Программы господдержки: доступные кредиты малому бизнесу - РИА Новости, 31.10.2023

Программы господдержки: доступные кредиты малому бизнесу

Одной из главных целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является обеспечение субъектов РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:59

2023-10-31T14:59

2023-10-31T15:54

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Одной из главных целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является обеспечение субъектов МСП доступными финансовыми ресурсами. Для решения этой задачи были разработаны программы льготного кредитования: программа Минэкономразвития "1764" и программа стимулирования кредитования (ПСК), реализуемая совместно Корпорацией МСП и Банком России. В августе прошлого года для расширения доступа предпринимателей к льготным кредитам была запущена программа инвестиционного кредитования "ПСК+1764". Только за первое полугодие этого года по этим программам было заключено кредитных договоров на общую сумму более полутриллиона рублей. Более подробно о госпрограммах кредитования расскажем в совместном материале РИА Новости и Корпорации МСП. Программа "1764"Программа Минэкономразвития "1764" начала работать с 2019 года. Ее механизм предусматривает предоставление государством субсидий кредитным организациям, которые в результате получают возможность кредитовать малый и средний бизнес по более низким ставкам. В настоящее время кредиты по программе предоставляются в 96 банках-участниках, список которых есть на сайте Минэкономразвития. В 2022 году было выдано 663 млрд рублей кредитов.Для участия в программе предприниматель должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории РФ, относиться к категории малого или среднего предпринимательства (годовой доход не должен превышать 2 миллиарда рублей, а число сотрудников не более 250 человек). Также потенциальный участник программы должен иметь положительную кредитную историю, не иметь задолженностей перед государством и налоговыми органами,Основным преимуществом участия в программе льготного кредитования является более низкая ставка кредита по сравнению с рыночным уровнем. Максимальная ставка по программе "1764" рассчитывается по формуле "Ключевая ставка (КС) +2,75% (но не более 12,25% при КС меньше 13% и не более 15% для малых и 13,5 для средних при КС равной или более 13%)".Кредиты по Программе "1764" можно взять на несколько целей:- инвестиционные - от 500 тысяч до 2 миллиардов рублей по ставке "Ключевая ставка +2,75% (но не более 12,25% при КС меньше 13% и не более 15% для малых и 13,5 для средних при КС равной или более 13%)", срок погашения – до 10 лет. Деньги можно получить, например, на покупку нового оборудования или помещения, реконструкцию производства;- пополнение оборотных средств - от 500 тысяч до 500 миллионов рублей по ставке "Ключевая ставка +2,75% (но не более 12,25% при КС меньше 13% и не более 15% для малых и 13,5 для средних при КС равной или более 13%)", срок погашения – до 3 лет. Деньги можно потратить, например, на закупку новой партии сырья или выплату зарплаты сотрудникам;- развитие предпринимательской деятельности - до 10 миллионов рублей на срок до 3 лет по ставке "ключевая ставка +2,75% (но не более 12,25% при КС меньше 13% и не более 15% для малых и 13,5 для средних при КС равной или более 13%)", для микропредприятий и самозанятых;- на рефинансирование - в рамках программы предприниматель может рефинансировать старый кредит (в том числе заключенный по программе "1764").В первом полугодии текущего года по программе "1764" заключено более 18,5 тысяч кредитных договоров более чем на 340 миллиардов рублей. В отраслевой раскладке получения такого кредитования лидируют: обрабатывающее производство (почти 30%), транспортировка и хранение (22%), сельское хозяйство (6,5%), гостиницы и общепит (6,3%), а также здравоохранение (4%).Программа стимулирования кредитования - ПСККорпорация МСП, созданная как институт развития для целей поддержки малого и среднего предпринимательства, реализует совместно с Банком России еще одну масштабную госпрограмму по повышению доступа бизнеса к финансовым ресурсам. Это Программа стимулирования кредитования субъектов МСП - ПСК. Банк России предоставляет льготное фондирование. В рамках этой программы можно получить деньги на оборотные или инвестиционные цели, развитие предпринимательской деятельности, а также рефинансирование ранее взятых займов. Кредиты по льготным ставкам доступны предпринимателям из любых отраслей.По данным Корпорации МСП, являющейся оператором программы, на данный момент ставка для заемщика составляет: КС+3% для среднего, КС+4% для малого и КС +4.5 для микробизнесаСрок льготного кредитования – до 3 лет, сумма кредита – до 2 миллиардов рублей.Предприниматель, претендующий на участие в программе должен отвечать следующим требованиям: быть включен в единый реестр субъектов МСП, не осуществлять подакцизную деятельность (есть исключения), не входить в группу с компаниями крупного бизнеса, не находиться в процедуре банкротства, не осуществлять добычу и реализацию полезных ископаемыхПо данным Корпорации МСП, по итогам первого полугодия 2023 года по программе ПСК заключено 3,3 тысячи кредитных договоров на общую сумму более 130 миллиардов рублей. По сравнению с 2019 годом, охват субъектов МСП был увеличен почти в 7 раз. Лидеры среди отраслей по выданным кредитам: торговля – 27%, обрабатывающие производства – 25%, транспортировка и хранение – 11,5%, гостиницы и общепит – 4%, сельское хозяйство – 3,2%, здравоохранение и социальная сфера – 1,7%.В 2022 году было выдано кредитов на сумму 232 млрд рублей.Совмещенная программа "ПСК+1764"Программа льготного инвестиционного кредитования была запущена в августе прошлого года благодаря совмещению программы Минэкономразвития "1764" и программы "ПСК" Банка России и Корпорации МСП. Она нацелена на расширение доступа МСП к кредитованию по низким льготным ставкам для реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. К таким отраслям относятся:- обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка сельхозпродукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;- транспортировка и хранение (Для Дальнего Востока и Кавказа);- деятельность гостиниц;- профессиональная, научная и техническая деятельность.Заемщик должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не осуществлять подакцизную деятельность, добычу полезных ископаемых, не входить в группу с компаниями крупного бизнеса, не находиться в процедуре банкротства.Ставка по программе при ключевой ставке равной или меньше 10% составляет 2-5%, при КС выше 10 составляет 7,5-9%.Срок кредитования – до 10 лет, из них льготный период – 5 лет: в течение первых 3 лет ставки 7,5-9%, затем 2 года ставка программы "1764", действующая на момент подписания договора. Сумма кредита – от 50 до 200 миллионов рублей – для микропредприятий, до 500 миллионов рублей – для малых предприятий, до 2 миллиардов рублей – для средних предприятий.Получить средства можно в одном из банков-партнеров программы, перечень которых опубликован на сайте Минэкономразвития.По данным КМСП, в первом полугодии по программе ПСК было заключено 611 договоров почти на 72 миллиарда рублей, при этом наибольший объем привлеченных льготных средств зафиксирован в обрабатывающем производстве. Основное количество одобренных заявок получено от представителей малого и микробизнеса, которым всегда непросто получить средства на развитие на выгодных условиях."В 2023 году в большей степени фокус сделан на инвестиционных кредитах компаниям, способствующих структурной трансформации экономики. Для этого вместе с правительством мы запустили комбинированную программу, по которой бизнес из приоритетных отраслей может пользоваться двойной поддержкой и получать финансирование по льготной ставке. Мы видим востребованность программы, она позволяет компаниям получать льготные и длинные инвестиционные кредиты", - подчеркнул член совета директоров Банка России Михаил Мамута.В ответ на запросы бизнеса о помощи в структурировании инвестпроектов и коммуникации с банками при получении кредита Корпорацией МСП создан специальный центр поддержки инвестиционного кредитования(ЦПИК), который оказывает поддержку инвестиционным проектам от 50 миллионов рублей. При помощи ЦПИК малый и средний бизнес может рассчитывать на структурированную информацию по своему проекту, рекомендации по подготовке бизнес-плана и финансовой модели для банков. Корпорация МСП при этом сопровождает проект в банках-партнерах и дочерних обществах с целью предоставления финансовой поддержки для его реализации. Соответствующий сервис можно получить на Цифровой платформе МСП.РФ."Для поддержки предпринимателей мы предоставляем широкий спектр мер поддержки, в том числе и финансовых. Льготная поддержка сейчас наиболее востребована, и мы продолжаем развивать ее механизмы при тесной обратной связи с бизнесом. Так, компаниям, желающим привлечь льготные средства на инвестиционные цели, мы на базе нашего центра инвестиционного кредитования помогаем структурировать проекты и упаковать их под ключ, сопровождаем бизнес до момента получения кредита, берем на себя также коммуникации с банками", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Говорит бизнесЧелябинский завод "Гордеталь", выпускающий запчасти к карьерным экскаваторам, буровым станкам, тракторной и бульдозерной технике, получил по программе "ПСК+1764" кредит на сумму 80 миллионов рублей в банке ПСБ. Средства направлены на строительство второго производственного цеха для выпуска запасных частей, который планируется открыть уже в первом полугодии 2024 года. В результате будет существенно расширена линейка продукции, годовой объем выпуска изделий вырастет почти на 70%, появится около 30 новых рабочих мест."Санкционное давление оказало существенное влияние на отечественный рынок спецтехники. Мы многие годы развивали отечественное производство и сейчас оперативно перестраиваемся под текущие потребности рынка, под новые ниши и интенсивно увеличивающийся спрос на нашу продукцию. Для реализации планов необходимо кредитное плечо, которое поможет "быстрыми" деньгами по низкой стоимости. Такой проект удается реализовать в короткие сроки при помощи господдержки, обеспечившей финансирование в необходимом объеме и на льготных условиях", - отметил директор по инжинирингу и кооперации завода "Гордеталь" Павел Давыдов.Компания "МОК" получила по программе "ПСК+1764" кредит в "Банке Акцепт" на 200 миллионов рублей. Средства направлены на строительство двух гостиничных корпусов на территории туристического кластера "Резиденция Поляна Verde" в Новосибирской области. Реализация проекта позволит увеличить количество отдыхающих на территории туристического комплекса до 50 тысяч человек в год. Годовая выручка, как ожидается, вырастет на 84%. Открытие новых корпусов намечено на начало 2024 годаКак отметил основатель проекта Николай Харченко, гостиничный комплекс уже пользуется популярностью, а новые номера позволят повысить загрузку комплекса, оптимизировать стоимость отдыха и инвестировать средства в дальнейшее развитие туристического кластера. В планах компании – масштабирование проекта на другие регионы.В свою очередь, отель Golden Family Resort (ООО "Санаторий Золотой колос") в городе Алушта получил в рамках программы ПСК кредит в банке РНКБ на сумму 100 миллионов рублей. Средства направлены на строительство нового корпуса, проведение ремонта в действующем корпусе и реконструкцию пищеблока. Инвестиционный проект позволит ввести в эксплуатацию дополнительный номерной фонд общей площадью около 500 квадратных метров, что позволит дополнительно принимать до 1000 отдыхающих в год и создать новые рабочие места."Надежное финансовое плечо и льготные ставки открывают для нас возможности количественного и качественного роста. Теперь мы сможем принимать большее количество отдыхающих и предоставлять сервисы лучшего качества. На этом мы не будем останавливаться – в наших планах дальнейшая модернизация и развитие номерного фонда, внедрение новых сервисов", – заявил генеральный директор ООО "Санаторий Золотой Колос" Виктор Грицай.МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку в размере 77 миллионов рублей Металлургическому центру "Тверская бронза" в рамках программы "ПСК+1764". Компания направила финансирование на строительство нового производственного цеха, что позволит увеличить выпуск продукции и запустить новую линию производства изделий из чугуна."Доступность кредитов на инвестиционные цели — один из ключевых запросов бизнеса из металлургической отрасли. Для удовлетворения этой потребности было принято решение объединить льготное фондирование по программе стимулирования кредитования в рамках совместной программы ЦБ и Корпорации МСП и инструменты программы субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", — прокомментировал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.

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Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, мсп банк, предприниматели, кредит, поддержка бизнеса