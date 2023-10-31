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В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 31.10.2023 (обновлено: 13:42 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gosizmena-1906402929.html
В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину
В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину - РИА Новости, 31.10.2023
В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину
Дело о госизмене завели на уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ и был взят в плен в ЛНР, сообщает областное управление ФСБ. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:15
2023-10-31T13:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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РЯЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Дело о госизмене завели на уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ и был взят в плен в ЛНР, сообщает областное управление ФСБ."Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Уроженец Тверской области занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Мужчина был задержан в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех подробностей противоправной деятельности фигуранта.
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луганская народная республика
украина
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Кирилл Волков
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Задержанный по делу о госизмене. Кадры ФСБ
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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину

ФСБ возбудила дело против уроженца Тверской области, воевавшего за ВСУ

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Дело о госизмене завели на уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ и был взят в плен в ЛНР, сообщает областное управление ФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Уроженец Тверской области занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Мужчина был задержан в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех подробностей противоправной деятельности фигуранта.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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