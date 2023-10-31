https://ria.ru/20231031/gosizmena-1906402929.html
В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину
В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину - РИА Новости, 31.10.2023
В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину
Дело о госизмене завели на уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ и был взят в плен в ЛНР, сообщает областное управление ФСБ. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:15
2023-10-31T13:15
2023-10-31T13:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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вооруженные силы украины
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ситуация в днр и лнр
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РЯЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Дело о госизмене завели на уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ и был взят в плен в ЛНР, сообщает областное управление ФСБ."Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Уроженец Тверской области занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Мужчина был задержан в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех подробностей противоправной деятельности фигуранта.
https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html
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Задержанный по делу о госизмене. Кадры ФСБ
Задержанный по делу о госизмене. Кадры ФСБ
2023-10-31T13:15
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PT0M41S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину
ФСБ возбудила дело против уроженца Тверской области, воевавшего за ВСУ