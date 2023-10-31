https://ria.ru/20231031/gosizmena-1906402929.html

В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину

В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину - РИА Новости, 31.10.2023

В ЛНР взяли в плен уроженца Тверской области, воевавшего за Украину

Дело о госизмене завели на уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ и был взят в плен в ЛНР, сообщает областное управление ФСБ. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:15

2023-10-31T13:15

2023-10-31T13:42

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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РЯЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Дело о госизмене завели на уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ и был взят в плен в ЛНР, сообщает областное управление ФСБ."Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Уроженец Тверской области занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Мужчина был задержан в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех подробностей противоправной деятельности фигуранта.

https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html

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Задержанный по делу о госизмене. Кадры ФСБ Задержанный по делу о госизмене. Кадры ФСБ 2023-10-31T13:15 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр