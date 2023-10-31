https://ria.ru/20231031/gosduma-1906322780.html

Два депутата Госдумы лишатся мандатов из-за прогулов, пишут СМИ

Два депутата Госдумы лишатся мандатов из-за прогулов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2023

Два депутата Госдумы лишатся мандатов из-за прогулов, пишут СМИ

Госдума впервые досрочно лишит мандатов депутатов Госдумы Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия – За правду"), пишет газета... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T03:15

2023-10-31T03:15

2023-10-31T03:15

политика

вадим белоусов

василий власов

госдума рф

московский городской суд

виктор пинский

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госдума впервые досрочно лишит мандатов депутатов Госдумы Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия – За правду"), пишет газета "Ведомости". "Госдума впервые лишит полномочий двух депутатов за прогулы. На этой неделе досрочно сдать мандаты могут Василий Власов и Вадим Белоусов", - пишет издание со ссылкой на два источника в парламенте. Один из источников уточнил, что комиссия по регламенту, членом которой является Власов, и комитет по защите конкуренции, где состоит Белоусов, решили обратиться в комиссию по этике, чтобы начать процедуру досрочного сложения мандатов двумя депутатами. Глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский сообщил "Ведомостям", что Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии. По его словам, за VIII созыв депутат дважды отсутствовал на заседаниях комиссии более 40 дней подряд. Кроме того, первый зампред комитета по защите конкуренции Игорь Игошин подтвердил газете, что Белоусов систематически не посещает его заседания. Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства за взятку в 3 миллиарда рублей. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск. Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20230915/gd-1896614113.html

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политика, вадим белоусов, василий власов, госдума рф, московский городской суд, виктор пинский, россия