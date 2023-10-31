Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы назвал сумму ущерба аэропорту Махачкалы из-за беспорядков - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 31.10.2023 (обновлено: 22:05 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gd-1906491338.html
Депутат Госдумы назвал сумму ущерба аэропорту Махачкалы из-за беспорядков
Депутат Госдумы назвал сумму ущерба аэропорту Махачкалы из-за беспорядков - РИА Новости, 31.10.2023
Депутат Госдумы назвал сумму ущерба аэропорту Махачкалы из-за беспорядков
Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы массовыми беспорядками, составил не менее 285 миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:53
2023-10-31T22:05
махачкала
госдума рф
беспорядки в аэропорту махачкалы
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg
МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы массовыми беспорядками, составил не менее 285 миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. "Два дня прошло с позорного происшествия в аэропорту, а мы продолжаем восстанавливать то, что разрушили, сломали, своровали… Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется", – написал Абакаров. Ранее генеральный директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов сообщил РИА Новости, что участники беспорядков сломали, в частности, камеры и заборы, идет оценка ущерба.
https://ria.ru/20231031/melikov-1906420089.html
https://ria.ru/20231031/melikov-1906356736.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d89b9246fe986dbeed3df6479dd27496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, госдума рф, беспорядки в аэропорту махачкалы, общество, россия
Махачкала, Госдума РФ, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Общество, Россия
Депутат Госдумы назвал сумму ущерба аэропорту Махачкалы из-за беспорядков

Абакаров оценил причиненный аэропорту Махачкалы "Уйташ" ущерб в 285 млн рублей

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы массовыми беспорядками, составил не менее 285 миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран неслучайно
Вчера, 14:01
«
"Два дня прошло с позорного происшествия в аэропорту, а мы продолжаем восстанавливать то, что разрушили, сломали, своровали… Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется", – написал Абакаров.
Ранее генеральный директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов сообщил РИА Новости, что участники беспорядков сломали, в частности, камеры и заборы, идет оценка ущерба.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Меликов заявил, что призывы к беспорядкам в соцсетях готовились заранее
Вчера, 10:32
 
МахачкалаГосдума РФБеспорядки в аэропорту МахачкалыОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала