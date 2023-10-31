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Депутат Госдумы назвал сумму ущерба аэропорту Махачкалы из-за беспорядков

Депутат Госдумы назвал сумму ущерба аэропорту Махачкалы из-за беспорядков - РИА Новости, 31.10.2023

Депутат Госдумы назвал сумму ущерба аэропорту Махачкалы из-за беспорядков

Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы массовыми беспорядками, составил не менее 285 миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:53

2023-10-31T17:53

2023-10-31T22:05

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госдума рф

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы массовыми беспорядками, составил не менее 285 миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. "Два дня прошло с позорного происшествия в аэропорту, а мы продолжаем восстанавливать то, что разрушили, сломали, своровали… Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется", – написал Абакаров. Ранее генеральный директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов сообщил РИА Новости, что участники беспорядков сломали, в частности, камеры и заборы, идет оценка ущерба.

https://ria.ru/20231031/melikov-1906420089.html

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махачкала, госдума рф, беспорядки в аэропорту махачкалы, общество, россия