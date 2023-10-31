Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что не могут найти депутата Белоусова - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/gd-1906465637.html
В Госдуме заявили, что не могут найти депутата Белоусова
В Госдуме заявили, что не могут найти депутата Белоусова - РИА Новости, 31.10.2023
В Госдуме заявили, что не могут найти депутата Белоусова
Глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба, комментируя решение комиссии по депутату Вадиму Белоусову, сообщил журналистам, что парламентария уже... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:25
2023-10-31T16:25
общество
россия
челябинская область
москва
вадим белоусов
отари аршба
василий власов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/17/1551841727_0:73:480:343_1920x0_80_0_0_5520fb40fbff2d3998e53d291d4f5ef6.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба, комментируя решение комиссии по депутату Вадиму Белоусову, сообщил журналистам, что парламентария уже давно не могут найти правоохранительные органы. Ранее комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова, а также приняла решение о представлении материалов по ним в комиссию по мандатным вопросам, в палату внесены проекты постановлений о лишении их полномочий. "Мы позвали всех на комиссию (по мандатным вопросам), и Власова, и Белоусова, но его найти не могут", - рассказал Аршба журналистам. Ранее Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу, поданную адвокатами от имени депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей и усомнившегося в конституционности законодательных норм, позволяющих заключить под стражу народного избранника. Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск. Сам Белоусов на свой суд не явился, а на телефонные звонки не отвечает. По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20231031/vlasov-1906354530.html
https://ria.ru/20231031/vlasov-1906439164.html
россия
челябинская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/17/1551841727_0:28:480:388_1920x0_80_0_0_cd7698e7b48a13ace63a5adc269f6695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, челябинская область, москва, вадим белоусов, отари аршба, василий власов, госдума рф, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Челябинская область, Москва, Вадим Белоусов, Отари Аршба, Василий Власов, Госдума РФ, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Госдуме заявили, что не могут найти депутата Белоусова

Глава комиссии Госдумы Аршба: депутата Белоусова не могут найти

© Фото : Государственная дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВадим Белоусов
Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вадим Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба, комментируя решение комиссии по депутату Вадиму Белоусову, сообщил журналистам, что парламентария уже давно не могут найти правоохранительные органы.
Ранее комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова, а также приняла решение о представлении материалов по ним в комиссию по мандатным вопросам, в палату внесены проекты постановлений о лишении их полномочий.
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Депутат Госдумы прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов
Вчера, 10:25
«
"Мы позвали всех на комиссию (по мандатным вопросам), и Власова, и Белоусова, но его найти не могут", - рассказал Аршба журналистам.
Ранее Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу, поданную адвокатами от имени депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей и усомнившегося в конституционности законодательных норм, позволяющих заключить под стражу народного избранника.
Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск. Сам Белоусов на свой суд не явился, а на телефонные звонки не отвечает.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В ГД предложили прекратить полномочия Власова и Белоусова с 1 ноября
Вчера, 14:54
 
ОбществоРоссияЧелябинская областьМоскваВадим БелоусовОтари АршбаВасилий ВласовГосдума РФМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала