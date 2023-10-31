В Госдуме заявили, что не могут найти депутата Белоусова
Глава комиссии Госдумы Аршба: депутата Белоусова не могут найти
Вадим Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба, комментируя решение комиссии по депутату Вадиму Белоусову, сообщил журналистам, что парламентария уже давно не могут найти правоохранительные органы.
Ранее комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова, а также приняла решение о представлении материалов по ним в комиссию по мандатным вопросам, в палату внесены проекты постановлений о лишении их полномочий.
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"Мы позвали всех на комиссию (по мандатным вопросам), и Власова, и Белоусова, но его найти не могут", - рассказал Аршба журналистам.
Ранее Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу, поданную адвокатами от имени депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии за получение взятки в 3 миллиарда рублей и усомнившегося в конституционности законодательных норм, позволяющих заключить под стражу народного избранника.
Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову 10 лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск. Сам Белоусов на свой суд не явился, а на телефонные звонки не отвечает.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.