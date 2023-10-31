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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий - РИА Новости, 31.10.2023
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14:44 31.10.2023
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий - РИА Новости, 31.10.2023
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:44
2023-10-31T14:44
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года. "С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года", - следует из пояснительной записки. "После принятия закона с 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, законодательно обеспечить повышение пенсий военным пенсионерам - это поручение президента РФ, и законопроект входит в число бюджетообразующих и будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. "Наша задача - поддержать тех, кто защищал нашу страну, обеспечивал ее безопасность. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5%", - сказал председатель Госдумы. Володин также напомнил, что "ранее в первом чтении был принят бюджетообразующий законопроект о повышении пенсий неработающим пенсионерам: данная мера направлена на поддержку более 32 миллионов граждан".
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, экономика
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий

Володин: ГД приняла в первом чтении закон об увеличении военных пенсий на 4,5%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года.
"С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года", - следует из пояснительной записки.
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«
"После принятия закона с 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, законодательно обеспечить повышение пенсий военным пенсионерам - это поручение президента РФ, и законопроект входит в число бюджетообразующих и будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке.
"Наша задача - поддержать тех, кто защищал нашу страну, обеспечивал ее безопасность. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5%", - сказал председатель Госдумы.
Володин также напомнил, что "ранее в первом чтении был принят бюджетообразующий законопроект о повышении пенсий неработающим пенсионерам: данная мера направлена на поддержку более 32 миллионов граждан".
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