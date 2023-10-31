https://ria.ru/20231031/gd-1906435341.html

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий - РИА Новости, 31.10.2023

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:44

2023-10-31T14:44

2023-10-31T14:44

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года. "С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года", - следует из пояснительной записки. "После принятия закона с 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, законодательно обеспечить повышение пенсий военным пенсионерам - это поручение президента РФ, и законопроект входит в число бюджетообразующих и будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. "Наша задача - поддержать тех, кто защищал нашу страну, обеспечивал ее безопасность. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5%", - сказал председатель Госдумы. Володин также напомнил, что "ранее в первом чтении был принят бюджетообразующий законопроект о повышении пенсий неработающим пенсионерам: данная мера направлена на поддержку более 32 миллионов граждан".

https://ria.ru/20231026/pensii-1905488204.html

https://ria.ru/20231030/reyting-1906281143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, экономика