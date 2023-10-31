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Комиссия Госдумы порекомендовала снять полномочия с Белоусова и Власова
Комиссия Госдумы порекомендовала снять полномочия с Белоусова и Власова - РИА Новости, 31.10.2023
Комиссия Госдумы порекомендовала снять полномочия с Белоусова и Власова
Первый заместитель председателя комиссии по мандатным вопросам ГД Юрий Синельщиков сообщил журналистам, что комиссия по итогу заседания рекомендовала Думе снять РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:24
2023-10-31T14:24
2023-10-31T14:24
политика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии по мандатным вопросам ГД Юрий Синельщиков сообщил журналистам, что комиссия по итогу заседания рекомендовала Думе снять полномочия с депутатов Вадима Белоусова ("Справедливая Россия – За правду") и Василия Власова (ЛДПР). "Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго", - ответил он журналистам на вопрос о том, что решила комиссия. После этого с заседания комиссии вышел глава комиссии Отари Аршба, который сообщил, что решение передано на Совет ГД, а потом по нему будут голосовать депутаты. "Решение комиссии по этике по Власову (на комиссии по мандатным вопросам) поддержали все, кроме трех воздержавшихся коллег, по Белоусову – воздержался один человек", - сказал он. Ранее комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения депутатов Власова и Белоусова, а также приняла решение о представлении материалов по ним в комиссию по мандатным вопросам, сообщил журналистам источник в ГД.
https://ria.ru/20231031/vlasov-1906354530.html
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политика, вадим белоусов, василий власов, юрий синельщиков, госдума рф, лдпр, общество
Политика, Вадим Белоусов, Василий Власов, Юрий Синельщиков, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
Комиссия Госдумы порекомендовала снять полномочия с Белоусова и Власова
Синельщиков: Комиссия ГД порекомендовала снять полномочия с Белоусова и Власова
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии по мандатным вопросам ГД Юрий Синельщиков сообщил журналистам, что комиссия по итогу заседания рекомендовала Думе снять полномочия с депутатов Вадима Белоусова ("Справедливая Россия – За правду") и Василия Власова (ЛДПР).
«
"Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго", - ответил он журналистам на вопрос о том, что решила комиссия.
Депутат Госдумы прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов
После этого с заседания комиссии вышел глава комиссии Отари Аршба
, который сообщил, что решение передано на Совет ГД, а потом по нему будут голосовать депутаты.
"Решение комиссии по этике по Власову (на комиссии по мандатным вопросам) поддержали все, кроме трех воздержавшихся коллег, по Белоусову – воздержался один человек", - сказал он.
Ранее комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения депутатов Власова и Белоусова, а также приняла решение о представлении материалов по ним в комиссию по мандатным вопросам, сообщил журналистам источник в ГД.
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