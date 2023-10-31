Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова
Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандатов Власова и Белоусова
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду"), рассказал журналистам источник в нижней палате.
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"Комиссия приняла решение о представлении материалов о досрочном прекращении полномочий Белоусова и Власова в комиссию по мандатным вопросам", — сказал он.
Позже стало известно, что комиссия по мандатным вопросам рекомендовала Госдуме снять полномочия с обоих депутатов.
По информации газеты "Ведомости", Власов и Белоусов могут лишиться мандатов из-за прогулов. Так, Власов без уважительной причины пропустил более 60 процентов заседаний комиссии по регламенту, в которой он состоит, причем дважды отсутствовал более 40 дней подряд. Сам депутат заявил РИА Новости, что был на 98,8 процента пленарных заседаний палаты, а 80 процентов голосований комиссии по регламенту проходили по почте.
Белоусов также не появляется на заседаниях комитета по защите конкуренции. В августе прошлого года его приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за взятку в три миллиарда. Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности, его должны были взять под стражу в зале суда. Но на оглашение приговора он не пришел и с тех пор объявлен в розыск.