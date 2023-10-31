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Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова - РИА Новости, 31.10.2023
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11:37 31.10.2023 (обновлено: 13:46 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gd-1906375303.html
Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова
Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова - РИА Новости, 31.10.2023
Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова
Комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:37
2023-10-31T13:46
политика
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общество
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду"), рассказал журналистам источник в нижней палате.&quot;Комиссия приняла решение о представлении материалов о досрочном прекращении полномочий Белоусова и Власова в комиссию по мандатным вопросам&quot;, — сказал он.Позже стало известно, что комиссия по мандатным вопросам рекомендовала Госдуме снять полномочия с обоих депутатов.По информации газеты "Ведомости", Власов и Белоусов могут лишиться мандатов из-за прогулов. Так, Власов без уважительной причины пропустил более 60 процентов заседаний комиссии по регламенту, в которой он состоит, причем дважды отсутствовал более 40 дней подряд. Сам депутат заявил РИА Новости, что был на 98,8 процента пленарных заседаний палаты, а 80 процентов голосований комиссии по регламенту проходили по почте.Белоусов также не появляется на заседаниях комитета по защите конкуренции. В августе прошлого года его приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за взятку в три миллиарда. Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности, его должны были взять под стражу в зале суда. Но на оглашение приговора он не пришел и с тех пор объявлен в розыск.
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политика, госдума рф, общество, россия, василий власов, вадим белоусов, виктор пинский
Политика, Госдума РФ, Общество, Россия, Василий Власов, Вадим Белоусов, Виктор Пинский
Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова

Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандатов Власова и Белоусова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду"), рассказал журналистам источник в нижней палате.
«

"Комиссия приняла решение о представлении материалов о досрочном прекращении полномочий Белоусова и Власова в комиссию по мандатным вопросам", — сказал он.

Позже стало известно, что комиссия по мандатным вопросам рекомендовала Госдуме снять полномочия с обоих депутатов.
По информации газеты "Ведомости", Власов и Белоусов могут лишиться мандатов из-за прогулов. Так, Власов без уважительной причины пропустил более 60 процентов заседаний комиссии по регламенту, в которой он состоит, причем дважды отсутствовал более 40 дней подряд. Сам депутат заявил РИА Новости, что был на 98,8 процента пленарных заседаний палаты, а 80 процентов голосований комиссии по регламенту проходили по почте.
Белоусов также не появляется на заседаниях комитета по защите конкуренции. В августе прошлого года его приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за взятку в три миллиарда. Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности, его должны были взять под стражу в зале суда. Но на оглашение приговора он не пришел и с тех пор объявлен в розыск.
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Депутат Госдумы прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов
Вчера, 10:25
 
ПолитикаГосдума РФОбществоРоссияВасилий ВласовВадим БелоусовВиктор Пинский
 
 
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