https://ria.ru/20231031/gd-1906375303.html

Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова

Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова - РИА Новости, 31.10.2023

Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова

Комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:37

2023-10-31T11:37

2023-10-31T13:46

политика

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду"), рассказал журналистам источник в нижней палате."Комиссия приняла решение о представлении материалов о досрочном прекращении полномочий Белоусова и Власова в комиссию по мандатным вопросам", — сказал он.Позже стало известно, что комиссия по мандатным вопросам рекомендовала Госдуме снять полномочия с обоих депутатов.По информации газеты "Ведомости", Власов и Белоусов могут лишиться мандатов из-за прогулов. Так, Власов без уважительной причины пропустил более 60 процентов заседаний комиссии по регламенту, в которой он состоит, причем дважды отсутствовал более 40 дней подряд. Сам депутат заявил РИА Новости, что был на 98,8 процента пленарных заседаний палаты, а 80 процентов голосований комиссии по регламенту проходили по почте.Белоусов также не появляется на заседаниях комитета по защите конкуренции. В августе прошлого года его приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за взятку в три миллиарда. Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности, его должны были взять под стражу в зале суда. Но на оглашение приговора он не пришел и с тех пор объявлен в розыск.

https://ria.ru/20231031/vlasov-1906354530.html

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политика, госдума рф, общество, россия, василий власов, вадим белоусов, виктор пинский