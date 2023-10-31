https://ria.ru/20231031/gaza-1906483721.html

Блинкен выступил за рассмотрение идеи гуманитарных пауз в Газе

Блинкен выступил за рассмотрение идеи гуманитарных пауз в Газе - РИА Новости, 31.10.2023

Блинкен выступил за рассмотрение идеи гуманитарных пауз в Газе

США считают необходимым рассмотреть вопрос о введении гуманитарных пауз на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа, заявил во вторник госсекретарь... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:24

2023-10-31T17:24

2023-10-31T17:24

в мире

израиль

сша

сектор газа

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США считают необходимым рассмотреть вопрос о введении гуманитарных пауз на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен. "Продовольствие, вода, лекарства и другая необходимая гуманитарная помощь для гражданского населения должны иметь возможность поступать в Газу. Гражданские лица должны иметь возможность держаться подальше от опасности. Выполнение данной задачи становится еще более сложным, поскольку ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита. Также необходимо рассмотреть вопрос о гуманитарных паузах", - сказал Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США. Он добавил, что в Вашингтон в контактах с израильскими коллегами настаивает на необходимости соблюдения правил ведения войны и норм международного права. "Мы также подчеркиваем необходимость того, чтобы Израиль принимал все возможные меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - указал госсекретарь США. Блинкен также выразил уверенность, что палестино-израильский конфликт в условиях отсутствия постоянного притока гуманитарной помощи в сектор Газа, вероятнее всего, будет только разрастаться. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

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сша

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, сша, сектор газа, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году