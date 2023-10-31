Рейтинг@Mail.ru
Гагаузия будет получать газ дешевле, чем остальная Молдавия - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/gaz-1906522792.html
Гагаузия будет получать газ дешевле, чем остальная Молдавия
Гагаузия будет получать газ дешевле, чем остальная Молдавия - РИА Новости, 31.10.2023
Гагаузия будет получать газ дешевле, чем остальная Молдавия
Гагаузская автономия заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия, сообщила во вторник глава региона РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:23
2023-10-31T19:23
экономика
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
газпром
молдовагаз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804086939_0:30:3279:1874_1920x0_80_0_0_b1408185f039c65188b1c0b9fdb29f5a.jpg
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Гагаузская автономия заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия, сообщила во вторник глава региона Евгения Гуцул в Telegram-канале.Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В конце мая Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф в пользу снижения – один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (92 цента) без учета НДС. "Этой зимой жители нашей автономии не останутся один на один с непомерно высокими тарифами на энергоресурсы … Теперь газ для жителей Гагаузии будет в разы дешевле: 10 леев (55 центов) за кубометр топлива. Турецкая компания подписала с крупным европейским трейдером контракт на покупку газа напрямую из европейской системы газоснабжения. Турецкая компания в свою очередь подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для доставки данного газа по специальной цене", - рассказала Гуцул в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. При этом она не уточнила ни название турецкой компании, ни с какого числа вступит в силу новый тариф на газ. Глава Гагаузии отметила, что обеспечить потребителей в автономии природным газом по специальной цене, гораздо ниже рыночной, было ее предвыборным обещанием, которое сложно было выполнить, но ее команде это удалось. "Мы продолжаем вести переговоры, чтобы помочь и нашему доброму соседу — Тараклийскому району и нашим друзьям из Оргеевского района. Рассчитываю, что в ближайшие две недели удастся договориться о специальных тарифах на природных газ и в этих районах", - отметила она. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
https://ria.ru/20231027/sandu-1905672071.html
https://ria.ru/20231026/diskriminatsiya-1905475291.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804086939_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_205db69566ff3eb8ad1a4ce9b1d3b45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, газпром, молдовагаз, в мире
Экономика, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Газпром, Молдовагаз, В мире
Гагаузия будет получать газ дешевле, чем остальная Молдавия

Гуцул: Гагаузия получит газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Газовый хаб. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Гагаузская автономия заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия, сообщила во вторник глава региона Евгения Гуцул в Telegram-канале.
Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В конце мая Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф в пользу снижения – один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (92 цента) без учета НДС.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Санду прокомментировала отказ признать аудит долга Молдавии "Газпромом"
27 октября, 16:03
"Этой зимой жители нашей автономии не останутся один на один с непомерно высокими тарифами на энергоресурсы … Теперь газ для жителей Гагаузии будет в разы дешевле: 10 леев (55 центов) за кубометр топлива. Турецкая компания подписала с крупным европейским трейдером контракт на покупку газа напрямую из европейской системы газоснабжения. Турецкая компания в свою очередь подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для доставки данного газа по специальной цене", - рассказала Гуцул в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. При этом она не уточнила ни название турецкой компании, ни с какого числа вступит в силу новый тариф на газ.
Глава Гагаузии отметила, что обеспечить потребителей в автономии природным газом по специальной цене, гораздо ниже рыночной, было ее предвыборным обещанием, которое сложно было выполнить, но ее команде это удалось. "Мы продолжаем вести переговоры, чтобы помочь и нашему доброму соседу — Тараклийскому району и нашим друзьям из Оргеевского района. Рассчитываю, что в ближайшие две недели удастся договориться о специальных тарифах на природных газ и в этих районах", - отметила она.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Гагаузии заявили о дискриминации жителей Молдавии, говорящих на русском
26 октября, 18:54
 
ЭкономикаМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулГазпромМолдовагазВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала