https://ria.ru/20231031/gaz-1906522792.html
Гагаузия будет получать газ дешевле, чем остальная Молдавия
Гагаузия будет получать газ дешевле, чем остальная Молдавия - РИА Новости, 31.10.2023
Гагаузия будет получать газ дешевле, чем остальная Молдавия
Гагаузская автономия заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия, сообщила во вторник глава региона РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:23
2023-10-31T19:23
2023-10-31T19:23
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Гагаузская автономия заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия, сообщила во вторник глава региона Евгения Гуцул в Telegram-канале.Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В конце мая Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф в пользу снижения – один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (92 цента) без учета НДС. "Этой зимой жители нашей автономии не останутся один на один с непомерно высокими тарифами на энергоресурсы … Теперь газ для жителей Гагаузии будет в разы дешевле: 10 леев (55 центов) за кубометр топлива. Турецкая компания подписала с крупным европейским трейдером контракт на покупку газа напрямую из европейской системы газоснабжения. Турецкая компания в свою очередь подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для доставки данного газа по специальной цене", - рассказала Гуцул в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. При этом она не уточнила ни название турецкой компании, ни с какого числа вступит в силу новый тариф на газ. Глава Гагаузии отметила, что обеспечить потребителей в автономии природным газом по специальной цене, гораздо ниже рыночной, было ее предвыборным обещанием, которое сложно было выполнить, но ее команде это удалось. "Мы продолжаем вести переговоры, чтобы помочь и нашему доброму соседу — Тараклийскому району и нашим друзьям из Оргеевского района. Рассчитываю, что в ближайшие две недели удастся договориться о специальных тарифах на природных газ и в этих районах", - отметила она. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
https://ria.ru/20231027/sandu-1905672071.html
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экономика, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, газпром, молдовагаз, в мире
Экономика, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Газпром, Молдовагаз, В мире
Гагаузия будет получать газ дешевле, чем остальная Молдавия
Гуцул: Гагаузия получит газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости.
Гагаузская автономия заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия, сообщила во вторник глава региона Евгения Гуцул в Telegram-канале.
Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В конце мая Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф в пользу снижения – один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (92 цента) без учета НДС.
Санду прокомментировала отказ признать аудит долга Молдавии "Газпромом"
"Этой зимой жители нашей автономии не останутся один на один с непомерно высокими тарифами на энергоресурсы … Теперь газ для жителей Гагаузии
будет в разы дешевле: 10 леев (55 центов) за кубометр топлива. Турецкая компания подписала с крупным европейским трейдером контракт на покупку газа напрямую из европейской системы газоснабжения. Турецкая компания в свою очередь подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для доставки данного газа по специальной цене", - рассказала Гуцул в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. При этом она не уточнила ни название турецкой компании, ни с какого числа вступит в силу новый тариф на газ.
Глава Гагаузии отметила, что обеспечить потребителей в автономии природным газом по специальной цене, гораздо ниже рыночной, было ее предвыборным обещанием, которое сложно было выполнить, но ее команде это удалось. "Мы продолжаем вести переговоры, чтобы помочь и нашему доброму соседу — Тараклийскому району и нашим друзьям из Оргеевского района. Рассчитываю, что в ближайшие две недели удастся договориться о специальных тарифах на природных газ и в этих районах", - отметила она.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом
" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз
" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
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