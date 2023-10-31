https://ria.ru/20231031/gaz-1906367116.html

Австрия купила в III квартале у "Газпрома" вдвое больше газа, чем год назад

Австрия купила в III квартале у "Газпрома" вдвое больше газа, чем год назад - РИА Новости, 31.10.2023

Австрия купила в III квартале у "Газпрома" вдвое больше газа, чем год назад

OMV закупала в прошлом квартале у "Газпрома" в среднем 5,4 тераватт-часа (примерно 558,4 миллиона кубометров) газа в месяц для Австрии, что более чем в два раза РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:09

2023-10-31T11:09

2023-10-31T14:37

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. OMV закупала в прошлом квартале у "Газпрома" в среднем 5,4 тераватт-часа (примерно 558,4 миллиона кубометров) газа в месяц для Австрии, что более чем в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, для поставок в Австрию и Германию, следует из отчетности этой австрийской компании."В третьем квартале 2023 года OMV покупала в среднем 5,4 тераватт-часа природного газа в месяц в рамках долгосрочного соглашения о поставках в Австрию. Неопределенность относительно будущих объемов поставок сохраняется и может привести к дальнейшим существенным потерям, в частности, в случае существенного отклонения фактических поставок от заявленных объемов", - говорится в документе.В третьем квартале прошлого года OMV получала ежемесячно от "Газпрома" для поставок в Австрию и Германию суммарно 2,5 тераватт-часа газа (примерно 258,5 миллиона кубометров). В четвертом квартале того поставки чуть подросли, до 2,8 тераватт-часа (289,5 миллиона кубометров), но шли они только в Австрию.При этом в первом квартале текущего года OMV покупала у "Газпрома" в среднем 4,8 тераватт-часа, или 496 миллионов кубометров газа для поставок в Австрию, во втором квартале - 4,9 тераватт-часа, или 506,7 миллиона кубометров.В начале сентября прошлого года OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности газопровода "Северный поток", а затем его остановки из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и выхода их из строя после аварии. В конце октября поставки газа из России выросли до 65%.В начале февраля нового года OMV говорила, что не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, а поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100%. Позднее в текущем году компания неоднократно подчеркивала, что поставки продолжаются в полном объеме.

https://ria.ru/20230904/gas-1894202556.html

https://ria.ru/20231029/ukraina-1905940405.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, австрия, германия, газпром, omv, северный поток, россия