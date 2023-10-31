Рейтинг@Mail.ru
В центре Сочи обнаружили краснокнижную ядовитую гадюку - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/gadyuka-1906451372.html
В центре Сочи обнаружили краснокнижную ядовитую гадюку
В центре Сочи обнаружили краснокнижную ядовитую гадюку - РИА Новости, 31.10.2023
В центре Сочи обнаружили краснокнижную ядовитую гадюку
Ядовитая краснокнижная гадюка была найдена в центре Сочи, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:20
2023-10-31T15:20
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906450165_0:93:1024:669_1920x0_80_0_0_11f609ad6a2a71d0c776c62d2b6512f1.jpg
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Ядовитая краснокнижная гадюка была найдена в центре Сочи, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка. Ядовитую рептилию нашли люди в помещении и обратились в нацпарк курорта. Ученые парка забрали змею для исследования и пришли к выводу, что это гюрза, половозрелая самка возрастом около трех лет, животное в хорошем состоянии. Ученые, опираясь на внешние признаки змеи, предположили, что она содержалась в террариуме, однако сохранила природные инстинкты и способность наносить смертельные укусы. "Не случайно научное название гигантской гадюки - гробовая. Это отражает особенности яда этой змеи. Вид в дикой природе обитает в Передней Азии, Средней Азии, Армении, Грузии, Азербайджане. В России обитает в Дагестане. В связи с этим внесена в Красную Книгу РФ. Гюрза, как и все змеи, нападают только в случае самозащиты. Но надо учитывать особенности животного - змеи достаточно плохо видят, и все змеи глухи. Распознать жертву или врага она может только с достаточно близкого расстояния. И вот тут может произойти укус, если не соблюдать меры осторожности", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной работе сочинского нацпарка, герпетолога Бориса Туниева. Как сказал РИА Новости Туниев, находка подобной змеи обнаружена в Сочи впервые за продолжительное время. Ранее такие рептилии на территории курорта не встречалась, подчеркнул эксперт. Решено, что пока змея будет жить при научном отделе Сочинского национального парка, там ей обеспечат профессиональный уход для кормления, к тому же, гадюка будет изолирована от окружающих. Гюрза - вид ядовитых змей из рода гигантских гадюк. Входит в состав Красной Книги РФ.
https://ria.ru/20200924/avtomobil-1577711122.html
https://ria.ru/20230718/zmeya-1884842233.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906450165_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ef95009ae12e0648aed3553afe037294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия
Сочи, Россия
В центре Сочи обнаружили краснокнижную ядовитую гадюку

В Сочи впервые за продолжительное время нашли краснокнижную ядовитую гадюку

© Фото : Сочинский национальный паркГадюка, обнаруженная в Сочи
Гадюка, обнаруженная в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Сочинский национальный парк
Гадюка, обнаруженная в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Ядовитая краснокнижная гадюка была найдена в центре Сочи, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.
Ядовитую рептилию нашли люди в помещении и обратились в нацпарк курорта. Ученые парка забрали змею для исследования и пришли к выводу, что это гюрза, половозрелая самка возрастом около трех лет, животное в хорошем состоянии. Ученые, опираясь на внешние признаки змеи, предположили, что она содержалась в террариуме, однако сохранила природные инстинкты и способность наносить смертельные укусы.
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
В Москве спасатели разобрали автомобиль, чтобы вытащить из него гадюку
24 сентября 2020, 14:58
"Не случайно научное название гигантской гадюки - гробовая. Это отражает особенности яда этой змеи. Вид в дикой природе обитает в Передней Азии, Средней Азии, Армении, Грузии, Азербайджане. В России обитает в Дагестане. В связи с этим внесена в Красную Книгу РФ. Гюрза, как и все змеи, нападают только в случае самозащиты. Но надо учитывать особенности животного - змеи достаточно плохо видят, и все змеи глухи. Распознать жертву или врага она может только с достаточно близкого расстояния. И вот тут может произойти укус, если не соблюдать меры осторожности", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной работе сочинского нацпарка, герпетолога Бориса Туниева.
Как сказал РИА Новости Туниев, находка подобной змеи обнаружена в Сочи впервые за продолжительное время. Ранее такие рептилии на территории курорта не встречалась, подчеркнул эксперт.
Решено, что пока змея будет жить при научном отделе Сочинского национального парка, там ей обеспечат профессиональный уход для кормления, к тому же, гадюка будет изолирована от окружающих.
Гюрза - вид ядовитых змей из рода гигантских гадюк. Входит в состав Красной Книги РФ.
Змея в квартире на улице Гиляровского в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Жители московской квартиры обнаружили на кухне змею
18 июля, 13:00
 
СочиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала