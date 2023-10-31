https://ria.ru/20231031/gadyuka-1906451372.html

В центре Сочи обнаружили краснокнижную ядовитую гадюку

В центре Сочи обнаружили краснокнижную ядовитую гадюку - РИА Новости, 31.10.2023

В центре Сочи обнаружили краснокнижную ядовитую гадюку

Ядовитая краснокнижная гадюка была найдена в центре Сочи, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:20

2023-10-31T15:20

2023-10-31T15:20

сочи

россия

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Ядовитая краснокнижная гадюка была найдена в центре Сочи, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка. Ядовитую рептилию нашли люди в помещении и обратились в нацпарк курорта. Ученые парка забрали змею для исследования и пришли к выводу, что это гюрза, половозрелая самка возрастом около трех лет, животное в хорошем состоянии. Ученые, опираясь на внешние признаки змеи, предположили, что она содержалась в террариуме, однако сохранила природные инстинкты и способность наносить смертельные укусы. "Не случайно научное название гигантской гадюки - гробовая. Это отражает особенности яда этой змеи. Вид в дикой природе обитает в Передней Азии, Средней Азии, Армении, Грузии, Азербайджане. В России обитает в Дагестане. В связи с этим внесена в Красную Книгу РФ. Гюрза, как и все змеи, нападают только в случае самозащиты. Но надо учитывать особенности животного - змеи достаточно плохо видят, и все змеи глухи. Распознать жертву или врага она может только с достаточно близкого расстояния. И вот тут может произойти укус, если не соблюдать меры осторожности", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной работе сочинского нацпарка, герпетолога Бориса Туниева. Как сказал РИА Новости Туниев, находка подобной змеи обнаружена в Сочи впервые за продолжительное время. Ранее такие рептилии на территории курорта не встречалась, подчеркнул эксперт. Решено, что пока змея будет жить при научном отделе Сочинского национального парка, там ей обеспечат профессиональный уход для кормления, к тому же, гадюка будет изолирована от окружающих. Гюрза - вид ядовитых змей из рода гигантских гадюк. Входит в состав Красной Книги РФ.

https://ria.ru/20200924/avtomobil-1577711122.html

https://ria.ru/20230718/zmeya-1884842233.html

сочи

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сочи, россия