https://ria.ru/20231031/fsb-1906417439.html

Состояние Олега Царева удовлетворительное, сообщили в ФСБ

Состояние Олега Царева удовлетворительное, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 31.10.2023

Состояние Олега Царева удовлетворительное, сообщили в ФСБ

Угроза жизни экс-депутата Верховной рады Олега Царева после покушения отсутствует, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:53

2023-10-31T13:53

2023-10-31T14:08

олег царев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

общество

ялта

происшествия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Угроза жизни экс-депутата Верховной рады Олега Царева после покушения отсутствует, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщает ЦОС ФСБ РФ.В Ялте в ночь на 27 октября было совершено покушение на Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля."В отношении Царева О.А. и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности. В настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231031/tsarev-1906416841.html

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олег царев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, общество, ялта, происшествия