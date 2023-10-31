https://ria.ru/20231031/fsb-1906417439.html
Состояние Олега Царева удовлетворительное, сообщили в ФСБ
Состояние Олега Царева удовлетворительное, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 31.10.2023
Состояние Олега Царева удовлетворительное, сообщили в ФСБ
Угроза жизни экс-депутата Верховной рады Олега Царева после покушения отсутствует, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:53
2023-10-31T13:53
2023-10-31T14:08
олег царев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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общество
ялта
происшествия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Угроза жизни экс-депутата Верховной рады Олега Царева после покушения отсутствует, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщает ЦОС ФСБ РФ.В Ялте в ночь на 27 октября было совершено покушение на Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля."В отношении Царева О.А. и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности. В настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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олег царев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, общество, ялта, происшествия
Олег Царев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Общество, Ялта, Происшествия
Состояние Олега Царева удовлетворительное, сообщили в ФСБ
ФСБ: состояние Олега Царева удовлетворительное, угроза жизни отсутствует