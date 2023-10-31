https://ria.ru/20231031/fsb-1906384139.html

В Крыму участник украинского нацбатальона вслед за братом получил пять лет

В Крыму участник украинского нацбатальона вслед за братом получил пять лет - РИА Новости, 31.10.2023

В Крыму участник украинского нацбатальона вслед за братом получил пять лет

Участника запрещенного украинского добровольческого нацбатальона имени Номана Челебиджихана* приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:08

2023-10-31T12:08

2023-10-31T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Участника запрещенного украинского добровольческого нацбатальона имени Номана Челебиджихана* приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Джанкойский районный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.Двадцатисемилетний гражданин Украины обвинялся в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", куда вступил в 2017 году. Задержали его в апреле при попытке въехать в Крым. Ранее к аналогичному наказанию за участие нацбатальоне был приговорен его родной брат.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231027/tsarev-1905688780.html

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россия, республика крым, украина, фсб, общество