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Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2023 года - РИА Новости, 31.10.2023
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09:00 31.10.2023 (обновлено: 21:51 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/foto-1906194306.html
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2023 года - РИА Новости, 31.10.2023
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:00
2023-10-31T21:51
фото
россия
новосибирская область
пекин
лала крамаренко
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
новосибирская область
пекин
москва
РИА Новости
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фото, фото, россия, новосибирская область, пекин, лала крамаренко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), музей победы, форум "один пояс - один путь", москва, франц кафка, вооруженные силы украины
Фото, Россия, Новосибирская область, Пекин, Лала Крамаренко, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Музей Победы, Форум "Один пояс - один путь", Москва, Франц Кафка, Вооруженные силы Украины

Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2023 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"

Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 35
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций — участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине

Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине

Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций — участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине

© РИА Новости / POOL
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2 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Лала Крамаренко в финале индивидуальной программы международного турнира по художественной гимнастике "Кубок сильнейших"

Лала Крамаренко (Россия) выполняет упражнение с булавами в финале индивидуальной программы международного турнира по художественной гимнастике Кубок сильнейших в Москве

Лала Крамаренко в финале индивидуальной программы международного турнира по художественной гимнастике "Кубок сильнейших"

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 35
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях в Крыму

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на учениях подразделений МЧС в урочище Таш-Джарган в Крыму

Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 35
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Ребенок, пострадавший при ракетных ударах ВС Израиля по Газе

Ребенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Ребенок, пострадавший при ракетных ударах ВС Израиля по Газе

© РИА Новости / Тарек Алиян
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5 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Проверка качества яиц на птицефабрике в Новосибирской области

Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Чикская в селе Прокудском Новосибирской области

Проверка качества яиц на птицефабрике в Новосибирской области

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Уборка урожая капусты в Новосибирской области

Уборка урожая белокочанной капусты на полях сельскохозяйственного предприятия Мичуринец (входит в состав АТФ Агрос) в Новосибирской области

Уборка урожая капусты в Новосибирской области

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Собака породы шелти участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес"

Собака породы шелти участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской краевой федерации кинологического спорта Летающий пес в дисциплине Мяч на острове Татышев в Красноярске

Собака породы шелти участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес"

© РИА Новости / Илья Наймушин
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8 из 35
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Подготовка скульптур к зимнему периоду в Екатерининском парке ГМЗ "Царское село"

Подготовка скульптур к зимнему периоду в Екатерининском парке ГМЗ Царское село

Подготовка скульптур к зимнему периоду в Екатерининском парке ГМЗ "Царское село"

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Участники танцевальной труппы Malevo на сцене Театра Моссовета

Участники танцевальной труппы Malevo (Аргентина) в сцене из спектакля Малево экстрим в рамках международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова на сцене Театра Моссовета

Участники танцевальной труппы Malevo на сцене Театра Моссовета

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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10 из 35
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном

Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном

Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном

© РИА Новости / Стрингер
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11 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле

Военнослужащий роты специального караула Президентского полка ФСО России во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле

Церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Участники перед началом Большого весеннего кадетского бала в Музее Победы

Участники перед началом Большого весеннего кадетского бала в Музее Победы в Москве. Торжественное мероприятие приурочено к 80-летию со дня образования Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ

Участники перед началом Большого весеннего кадетского бала в Музее Победы

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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13 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Участница Международного экспортного форума "Сделано в России"

Участница Международного экспортного форума Сделано в России в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

Участница Международного экспортного форума "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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14 из 35
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самолет "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку в Новосибирской области

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Самолет "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку в Новосибирской области

© РИА Новости
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15 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Участницы шоу-показа Mone Impression 2023 XXLOVE в Москве

Участницы шоу-показа Mone Impression 2023 XXLOVE на площадке VK Stadium в Москве.

Участницы шоу-показа Mone Impression 2023 XXLOVE в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
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16 из 35
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Девушка на самокате в Петербурге

Девушка на самокате на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге

Девушка на самокате в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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17 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Церемония награждения финалисток конкурса "Мисс Россия — 2023"

Первая Вице-мисс Россия 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая Вице-мисс Россия 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2023

Церемония награждения финалисток конкурса "Мисс Россия — 2023"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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18 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Местный житель в деревне Новониколаевка в Новосибирской области

Местный житель в деревне Новониколаевка в Барабинском районе Новосибирской области

Местный житель в деревне Новониколаевка в Новосибирской области

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Участник выставки-продажи "Осенний Салон" на Тишинке

Участник выставки-продажи Осенний Салон (20-й салон авторских кукол и дизайнерских игрушек) на Тишинке

Участник выставки-продажи "Осенний Салон" на Тишинке

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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20 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Участница международного турнира по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!"

Участница международного турнира по танцам Кубок Кремля - Гордость России! в Государственном Кремлевском дворце в Москве

Участница международного турнира по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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21 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Открытие Международного театрального фестиваля "Балтийский дом" в Петербурге

Открытие Международного театрального фестиваля Балтийский дом в Санкт-Петербурге

Открытие Международного театрального фестиваля "Балтийский дом" в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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22 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Участница шоу-показа Mone Impression 2023 XXLOVE готовится к выступлению

Участница шоу-показа Mone Impression 2023 XXLOVE готовится к выступлению на площадке VK Stadium в Москве

Участница шоу-показа Mone Impression 2023 XXLOVE готовится к выступлению

© РИА Новости / Алексей Майшев
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23 из 35
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Военнослужащая армии обороны Израиля в Тель-Авиве

Военнослужащая армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне патриотической агитации в Тель-Авиве

Военнослужащая армии обороны Израиля в Тель-Авиве

© РИА Новости / Стрингер
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24 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Военнослужащий ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ

Военнослужащий гаубичного дивизиона мотострелкового полка ЦВО имени участника ВОВ Мугина Нагаева, сформированного и укомплектованного жителями Республики Башкортостана, ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации

Военнослужащий ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников
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25 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Презентация нового шоу Taboo театра Crave в Москве

Презентация нового шоу Taboo театра Crave в Москве. 25 октября Театру Crave исполняется 4 года

Презентация нового шоу Taboo театра Crave в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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26 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Ансамбль песни и танца имени В. С. Локтева на ХХ Международном фестивале "Москва встречает друзей"

Ансамбль песни и танца имени В. С. Локтева на ХХ Международном фестивале Москва встречает друзей в Светлановском зале Московского международного дома музыки

Ансамбль песни и танца имени В. С. Локтева на ХХ Международном фестивале "Москва встречает друзей"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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27 из 35
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Сотрудники противопожарной службы МЧС России после соревнований "Высота 102" в Волгограде

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ после соревнований Высота 102 в Волгоградех

Сотрудники противопожарной службы МЧС России после соревнований "Высота 102" в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага
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28 из 35
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Участница митинга в центре Тель-Авива

Участница митинга в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников

Участница митинга в центре Тель-Авива

© РИА Новости / Стрингер
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29 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Модель перед началом показа в рамках Volga Fashion Week

Модель перед началом показа в рамках Volga Fashion Week в пространстве LOFT HALL в Москве

Модель перед началом показа в рамках Volga Fashion Week

© РИА Новости / Алексей Майшев
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30 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетители на открытии выставки "Процесс. Франц Кафка..."

Посетители на открытии выставки Процесс. Франц Кафка... в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Посетители на открытии выставки "Процесс. Франц Кафка..."

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Танцовщицы выступают на закрытии байкерского сезона во Владивостоке

Танцовщицы выступают на закрытии байкерского сезона на центральной площади Владивостока

Танцовщицы выступают на закрытии байкерского сезона во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков
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32 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Игроки ФК "Зенит" радуются забитому ими голу

Игроки ФК Зенит радуются забитому голу в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2023/2024 между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Крылья Советов (Самара)

Игроки ФК "Зенит" радуются забитому ими голу

© РИА Новости / Алексей Даничев
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33 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Гимнастка на мачте Химена Пакеко на открытии международного фестиваля "Принцесса цирка"

Гимнастка на мачте Химена Пакеко (Перу) выступает на открытии международного фестиваля циркового искусства Принцесса цирка в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных в городе Саратов

Гимнастка на мачте Химена Пакеко на открытии международного фестиваля "Принцесса цирка"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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34 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Военнослужащий отдельной казачьей бригады "Терек"

Военнослужащий отдельной казачьей бригады Терек во время работы на боевой позиции на Соледарском направлении спецоперации

Военнослужащий отдельной казачьей бригады "Терек"

© РИА Новости / Станислав Красильников
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