Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2023 года

Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций — участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций — участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Лала Крамаренко в финале индивидуальной программы международного турнира по художественной гимнастике "Кубок сильнейших"
Лала Крамаренко в финале индивидуальной программы международного турнира по художественной гимнастике "Кубок сильнейших"
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях в Крыму
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях в Крыму
Ребенок, пострадавший при ракетных ударах ВС Израиля по Газе
Ребенок, пострадавший при ракетных ударах ВС Израиля по Газе
Проверка качества яиц на птицефабрике в Новосибирской области
Проверка качества яиц на птицефабрике в Новосибирской области
Уборка урожая капусты в Новосибирской области
Собака породы шелти участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес"
Собака породы шелти участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес"
Подготовка скульптур к зимнему периоду в Екатерининском парке ГМЗ "Царское село"
Подготовка скульптур к зимнему периоду в Екатерининском парке ГМЗ "Царское село"
Участники танцевальной труппы Malevo на сцене Театра Моссовета
Участники танцевальной труппы Malevo на сцене Театра Моссовета
Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном
Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают палестинские "Кассамы" в небе над Ашкелоном
Церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле
Церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле
Участники перед началом Большого весеннего кадетского бала в Музее Победы
Участники перед началом Большого весеннего кадетского бала в Музее Победы
Участница Международного экспортного форума "Сделано в России"
Участница Международного экспортного форума "Сделано в России"
Самолет "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку в Новосибирской области
Самолет "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку в Новосибирской области
Участницы шоу-показа Mone Impression 2023 XXLOVE в Москве
Участницы шоу-показа Mone Impression 2023 XXLOVE в Москве
Девушка на самокате в Петербурге
Церемония награждения финалисток конкурса "Мисс Россия — 2023"
Церемония награждения финалисток конкурса "Мисс Россия — 2023"
Местный житель в деревне Новониколаевка в Новосибирской области
Местный житель в деревне Новониколаевка в Новосибирской области
Участник выставки-продажи "Осенний Салон" на Тишинке
Участник выставки-продажи "Осенний Салон" на Тишинке
Участница международного турнира по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!"
Участница международного турнира по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!"
Открытие Международного театрального фестиваля "Балтийский дом" в Петербурге
Открытие Международного театрального фестиваля "Балтийский дом" в Петербурге
Участница шоу-показа Mone Impression 2023 XXLOVE готовится к выступлению
Участница шоу-показа Mone Impression 2023 XXLOVE готовится к выступлению
Военнослужащая армии обороны Израиля в Тель-Авиве
Военнослужащий ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Военнослужащий ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Презентация нового шоу Taboo театра Crave в Москве
Презентация нового шоу Taboo театра Crave в Москве
Ансамбль песни и танца имени В. С. Локтева на ХХ Международном фестивале "Москва встречает друзей"
Ансамбль песни и танца имени В. С. Локтева на ХХ Международном фестивале "Москва встречает друзей"
Сотрудники противопожарной службы МЧС России после соревнований "Высота 102" в Волгограде
Сотрудники противопожарной службы МЧС России после соревнований "Высота 102" в Волгограде
Участница митинга в центре Тель-Авива
Модель перед началом показа в рамках Volga Fashion Week
Модель перед началом показа в рамках Volga Fashion Week
Посетители на открытии выставки "Процесс. Франц Кафка..."
Посетители на открытии выставки "Процесс. Франц Кафка..."
Танцовщицы выступают на закрытии байкерского сезона во Владивостоке
Танцовщицы выступают на закрытии байкерского сезона во Владивостоке
Игроки ФК "Зенит" радуются забитому ими голу
Гимнастка на мачте Химена Пакеко на открытии международного фестиваля "Принцесса цирка"
Гимнастка на мачте Химена Пакеко на открытии международного фестиваля "Принцесса цирка"
Военнослужащий отдельной казачьей бригады "Терек"
Военнослужащий отдельной казачьей бригады "Терек"