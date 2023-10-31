https://ria.ru/20231031/finansy-1906487102.html
Словакия выступила против помощи Украине в ущерб европейским аграриям
Словакия выступила против помощи Украине в ущерб европейским аграриям - РИА Новости, 31.10.2023
Словакия выступила против помощи Украине в ущерб европейским аграриям
Финансовая помощь Украине не должна быть за счет сокращения поддержки европейских аграриев, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:35
2023-10-31T17:35
2023-10-31T17:35
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роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 31 окт - РИА Новости. Финансовая помощь Украине не должна быть за счет сокращения поддержки европейских аграриев, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. "Вопросы, которые входят в компетенцию министерства сельского хозяйства, также зависят и от внешних источников (финансирования - ред.). Я проинформировал министра, что близится ревизия бюджета Европейского союза. Есть планы дать Украине 50 миллиардов евро и есть большая дискуссия о том, откуда взять эти деньги", - сказал Фицо во вторник по итогам встречи с новым главой министерства сельского хозяйства. По словам словацкого премьера, существуют опасения, что средства для помощи Киеву могут быть найдены за счет сокращения европейских фондов, которые предусмотрены для поддержки сельского хозяйства и ликвидации неравенства. "Наше условие — какие-либо размышления о финансовой поддержке Украины должны быть связаны с гарантиями о том, что поддержка аграриев не изменится и деньги там будут такими же", - сказал Фицо. Ранее Фицо также говорил, что условием для финансовой поддержки Киева со стороны Европейского союза должны быть гарантии, что средства не будут растрачены, так как "Украина относится к самым коррумпированным странам". Он выступал за то, чтобы часть этих ресурсов была использована на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных регионах и на поддержку фирм Словакии при восстановлении Украины.
https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html
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украина, словакия, киев, в мире, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, Украина, Словакия, Киев, В мире, Роберт Фицо
Словакия выступила против помощи Украине в ущерб европейским аграриям
Премьер Словакии Фицо выступил против помощи Украине в ущерб аграриям в ЕС
БРАТИСЛАВА, 31 окт - РИА Новости. Финансовая помощь Украине не должна быть за счет сокращения поддержки европейских аграриев, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Вопросы, которые входят в компетенцию министерства сельского хозяйства, также зависят и от внешних источников (финансирования - ред.). Я проинформировал министра, что близится ревизия бюджета Европейского союза. Есть планы дать Украине 50 миллиардов евро и есть большая дискуссия о том, откуда взять эти деньги", - сказал Фицо во вторник по итогам встречи с новым главой министерства сельского хозяйства.
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По словам словацкого премьера, существуют опасения, что средства для помощи Киеву
могут быть найдены за счет сокращения европейских фондов, которые предусмотрены для поддержки сельского хозяйства и ликвидации неравенства.
"Наше условие — какие-либо размышления о финансовой поддержке Украины должны быть связаны с гарантиями о том, что поддержка аграриев не изменится и деньги там будут такими же", - сказал Фицо.
Ранее Фицо также говорил, что условием для финансовой поддержки Киева со стороны Европейского союза должны быть гарантии, что средства не будут растрачены, так как "Украина относится к самым коррумпированным странам". Он выступал за то, чтобы часть этих ресурсов была использована на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных регионах и на поддержку фирм Словакии при восстановлении Украины.
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